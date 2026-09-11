Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay 11/9, khu vực Hà Tĩnh, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông . Lượng mưa từ 7h đến 15h có nơi trên 100mm như các trạm Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 102mm; đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 137,2mm…

Từ nay đến ngày 12/9, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Trong đó, TP Huế đến TP Đà Nẵng dao động 70- 150mm, có nơi trên 250mm. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm.

Đêm 12/9 và ngày 13/9, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung kéo dài nhiều ngày. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 13/9, Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, đêm 11/9, Thanh Hoá, Nghệ An, Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm 13/9 và ngày 14/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm. Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Mưa lớn ở các khu vực trên khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cũng phát bản tin cảnh báo lũ trên loạt sông. Theo đó, mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang lên; mực nước các sông khác từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng có dao động và còn ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ 12-16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông ở Quảng Trị lên BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở TP Huế, sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) lên trên mức BĐ1.

Cùng với đó, lũ trên sông Đồng Nai (TP Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động và ở trên mức báo động (BĐ)2. Lúc 13h ngày 11/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,58m, trên BĐ2 0,08m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tiếp tục biến đổi chậm và ở trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc TP Đồng Nai

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 12/9, Hà Nội trời nhiều mây, mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày 13/9, Hà Nội chuyển mưa rào, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 32°C, thấp nhất 25°C.

Từ 14-16/9, khu vực này nhiều mây, trời mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ về mức 30-31°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C.

Ngày 17/9, Hà Nội nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ trong ngày tăng trở lại, cao nhất 33°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 24°C.

Trong hai ngày 18-19/9, khu vực này tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên 34°C, thấp nhất cũng tăng lên mức 25°C. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này không kéo dài lâu, dự báo hai ngày cuối thời kỳ dự báo (20-21/9), Hà Nội hứng mưa rào, nhiệt độ trong ngày phổ biến 25-33°C.