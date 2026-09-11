Cựu hiệu trưởng kiệt sức phải chăm sóc y tế

Ngày 11/9, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo kêu oan của cô giáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) tiếp tục với phần bào chữa của luật sư.

Theo ghi nhận tại phiên tòa hôm nay, cô Bình tranh luận nhiều đến gần trưa bị kiệt sức đổ gục trong hội trường. Tòa nhanh chóng liên hệ bộ phận y tế, khoảng 5 phút sau một xe cứu thương được điều đến sơ cứu.

Khoảng 12h, tinh thần cô Bình dần ổn định, được người thân dìu xuống cầu thang ra ngoài nghỉ trưa.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Vũ Đình Lâm (nguyên Trưởng ban phụ huynh học sinh Trường THCS Ba Đình năm 2013 – 2014) cho biết, Tòa xác định vụ án có thiệt hại về vật chất cho phụ huynh và ngay tại phiên sơ thẩm, ông Lâm có giấy triệu tập đưa vào diện bị hại.

“Tuy nhiên, tôi đã từ chối ngay 'chức danh vinh dự’ đó. Tôi nói rồi, chúng tôi không phải là bị hại gì cả, có thiệt hại đâu”, ông Lâm nhấn mạnh, rồi yêu cầu cơ quan tố tụng đổi vai trò của ông thành “người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan”.

Ông Vũ Đình Lâm.

Theo ông Lâm, con em các bậc phụ huynh năm học 2013 – 2014 được hưởng tất cả mọi thứ từ nền tảng giáo dục nhà trường, của thầy cô giáo; hưởng mức học phí rẻ chỉ 15.000 đồng/tiết.

Ông Vũ Đình Lâm khẳng định, mức thu tiền đó trường không ai phản đối. Nhà trường đã trích một phần cho giáo viên và chi cho công tác quản lý, chi vào cơ sở vật chất.

Tham dự phiên tòa phúc thẩm lần này, ông Vũ Đình Lâm cùng một số phụ huynh nêu kiến nghị Hội đồng xét xử tuyên cô Nguyễn Thị Bình vô tội, đình chỉ điều tra vụ án.

Không có thiệt hại, không cấu thành tội

Cùng trao đổi thêm ngoài hành lang phiên xử, luật sư Trần Hồng Phúc (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cảm thấy băn khoăn về tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” mà cô Bình bị kết tội.

Theo luật sư Phúc, trường hợp cô Bình, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của TP Hà Nội đã bị bãi bỏ. Như quan điểm của đại diện Bộ Tư pháp trao đổi tại tòa cũng xác định luôn Quyết định này của UBND TP Hà Nội là trái pháp luật, không có hiệu lực kể từ ngày ban hành (tháng 6/2013).

Luật sư Phúc cho rằng, quyết định không có hiệu lực thì việc bị quy kết thu tiền học thêm vượt quá là không đúng. Trong khi, theo Thông tư số 17/2012/TT-BG&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Ba Đình lại thu đúng, có sự tự nguyện và mức 15.000 đồng/tiết học chỉ là quan hệ dân sự giữa nhà trường và phụ huynh, giữa người dạy (thầy cô có đơn xin dạy thêm) và học sinh (có đơn xin học thêm).

“Quan hệ giữa người dạy và người học, giữa phụ huynh và nhà trường đấy là quan hệ dân sự. Không gây thiệt hại gì thì không cấu thành tội”, luật sư Trần Hồng Phúc nhấn mạnh.

Cô Nguyễn Thị Bình khóc rời phòng xử, tạm nghỉ trưa.

Phần tranh luận cũng ghi nhận cô Nguyễn Thị Bình tập trung vào phản bác thiệt hại bị quy kết. Theo cựu Hiệu trưởng, vấn đề xác định chủ thể bị thiệt hại đã được xem xét trong suốt quá trình điều tra và qua nhiều lần trả hồ sơ nhưng vẫn chưa xác định được.

Bà cho rằng cơ quan tố tụng đã thu thập tài liệu liên quan đến ba chủ thể gồm nhà trường, cha mẹ học sinh và ngân sách nhà nước, nhưng chưa có tài liệu chứng minh tài sản của chủ thể nào thực tế bị giảm sút.

Vẫn theo cựu hiệu trưởng này, nhiều phụ huynh xác nhận đăng ký cho con học, thỏa thuận mức thu và không yêu cầu bồi thường. Theo bà, toàn bộ tiền thu được đều nộp về nhà trường, được sử dụng cho hoạt động dạy thêm và các hoạt động chung. Khoản tồn quỹ đã được nộp vào Kho bạc theo yêu cầu của kết luận thanh tra.

Đối với số tiền thiệt hại, bà Bình cho rằng hồ sơ đã có sổ sách thu chi, chứng từ, danh sách học, tài liệu về việc chia nhóm, kết luận thanh tra và kết luận giám định của cơ quan chuyên môn về tài chính.

Cựu hiệu trưởng nhấn mạnh vụ án đã trải qua 6 lần trả hồ sơ điều tra. Nếu đến phiên tòa phúc thẩm vẫn không thể xác định bằng chứng khách quan tài sản của ai bị giảm sút, giảm bao nhiêu và do hành vi nào gây ra thì cần xem xét đây có phải “giới hạn chứng minh của hệ thống chứng cứ đã được thu thập”, thay vì tiếp tục đưa bà vào một vòng tố tụng mới.