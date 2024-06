Tín hiệu tích cực từ nữ bác sĩ bị tấm kính đổ vào người tại The Coffee House

Ông Thành đang chăm sóc con gái. Ảnh Minh Ngọc

Ngày 10/6, thông tin từ ông Hoàng Văn Thành (bố của bác sĩ Hoàng Minh Lý, nạn nhân trong vụ tấm kính đổ vào người tại quán cà phê The Coffee House, Thái Hà, Hà Nội) cho biết, sức khỏe hiện tại của bệnh nhân Lý đang cải thiện hơn rất nhiều.

Theo ông Thành, tính đến nay là đã hơn 2 tuần kể từ khi con gái được chuyển đến cơ sở điều trị phục hồi chức năng. Tại đây, bệnh nhân Lý được được các chuyên gia phục hồi chức năng hướng dẫn tập ngồi. Và sau một thời gian, hiện, bệnh nhân đã có thể ngồi được ít phút, tuy nhiên việc luyện tập vẫn sẽ mất một thời gian dài nữa.

Ông Thành cũng thông tin thêm, việc chăm sóc con gái hiện tại chủ yếu do bố phụ trách, còn mẹ của Lý vẫn đang phải đi viện chữa bệnh. Vừa qua, mẹ của Lý đã chụp PET/CT và xong đợt điều trị ung thư, hiện còn chờ thủ tục ra viện.

Trước một ngày bệnh nhân Hoàng Minh Lý được chuyển đến cơ sở mới để tiếp tục điều trị, trao đổi với PV, bác sĩ Trần Quang Trung - Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, do bác sĩ Lý bị thương nặng nhất vùng cột sống, tủy sống, liệt hai chân nên đòi hỏi thời gian phục hồi chức năng lâu dài và sự cố gắng của chính người bệnh.

Tối 20/4, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (công tác tại Khoa Xạ 5, Bệnh viện K, Hà Nội) ngồi uống nước cùng với bạn tại quán cà phê The Coffee House (Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội). Bất ngờ trời mưa, gió to khiến tấm kính đổ sập đè vào người. Ngay sau đó, do bị thương nặng nhất nên bác sĩ Lý đã được các bạn và nhân viên cửa hàng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán đa chấn thương, tổn thương cột sống ngực, bụng gây liệt hai chân, đại, tiểu tiện mất tự chủ. Sau khi hồi sức tích cực, cô trải qua 2 cuộc phẫu thuật vá cơ hoành và cố định lại cột sống, giải ép tủy.

Ngày 23/5, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở 2 tại Hoàng Mai để tập phục hồi chức năng.