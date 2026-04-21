Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/4), bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta, ở Bắc Bộ đã có mưa vài nơi.

Khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 22/4 đến ngày 23/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 21 và ngày 22/4

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.