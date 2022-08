Tin COVID-19 chiều 11-8: Ca mắc mới tăng vọt lên 6.775 ca, nhiều người nhiễm lại lần 2 - 3

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.360.348 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.543 ca nhiễm).



Số nhiễm mới tăng hơn gấp 3, vì sao?

Giải thích vì sao số mắc mới lại tăng mạnh như kể trên, Bộ Y tế cho biết thực tế số mắc ghi nhận trong ngày là 2.367, có tăng so với ngày trước đó nhưng không nhiều. Nhưng tổng số ca được thống kê trong ngày cao vọt lên do tỉnh Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh, sau khi đã rà soát thông tin.

Vài ngày trước Sở Y tế Thái Nguyên và Hải Phòng cũng đã đăng ký bổ sung trên 550.000 ca.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11-8: 6.418 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.003.554 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 63 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 48 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 5 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 9 ca; ECMO: 0 ca.

Từ 17h30 ngày 10-8 đến 17h30 ngày 11-8 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.095 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Trong ngày 10-8 có 490.288 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 249.778.892 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 215.445.259 liều: Mũi 1 là 71.318.997 liều; Mũi 2 là 68.832.837 liều; Mũi 3 (vắc xin Abdala) là 1.513.719 liều; Mũi bổ sung là 13.848.129 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 48.800.686 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 11.130.891 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 21.278.739 liều: Mũi 1 là 9.063.343 liều; Mũi 2 là 8.721.281 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 3.494.115 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 13.054.894 liều: Mũi 1 là 8.337.237 liều; Mũi 2 là 4.717.657 liều.

Tổ chức Y tế thế giới: Ca mắc COVID-19 toàn thế giới đã tăng 3% trong tuần qua

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học đã phát hiện tại Nga chủng kết hợp giữa 2 biến thể Omicron và Delta của virus SARS-CoV-2, đồng thời cho biết cần nghiên cứu thêm về mức độ nguy hiểm của chủng virus này.

Chủng virus này đã được tìm thấy trong các dữ liệu gen mới nhất từ thành phố St. Petersburg (Nga) trong tháng 7.

Theo nhà di truyền học Dmitry Pruss, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mọi thứ và chắc chắn đây là một chủng virus lai chứ không phải sản phẩm của sai sót trong phòng thí nghiệm. Theo ông, chủng virus kết hợp giữa 2 biến thể Omicron và Delta là rất hiếm vì biến thể Delta gần như đã biến mất hoàn toàn.

Ông Pruss cho biết tỷ lệ phát tán của chủng virus này vẫn còn thấp, song ít nhất đã xuất hiện ở St.Petersburg, do đó cần phải nghiên cứu thêm để xác định mức độ nguy hiểm của biến thể này.

Cũng về vấn đề này, nhà virus học, tiến sĩ sinh học Alexei Agranovsky thuộc Đại học Tổng hợp Lomonosov lưu ý rằng còn quá sớm để nói về các đặc tính của chủng mới của virus SARS-CoV-2.

Theo ông Agranovsky, sự xuất hiện của những chủng virus kết hợp như vậy là hoàn toàn có thể xảy ra khi tỷ lệ dân số bị mắc bệnh ở mức cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ mắc COVID-19 trên thế giới đã tăng 3% trong một tuần qua, trong đó tỷ lệ cao nhất được ghi nhận ở khu vực Tây Thái Bình Dương (29%), trong khi tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận ở châu Phi (-46%).