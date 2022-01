Tin buồn: Nữ nghệ sĩ gạo cội qua đời ngay trước khoảnh khắc sang năm mới 2022

Sáng 1/1/2022 (theo giờ Việt Nam), truyền thông Mỹ đã đưa tin nữ diễn viên Betty White qua đời. Nữ diễn viên mất vào ngày 31/12/2021, khi chỉ còn 17 ngày nữa là bà sẽ bước sang tuổi thứ 100. Thông tin này đã khiến người hâm mộ khắp thế giới không khỏi đau buồn.

"Cô gái vàng của Hollywood" Betty White

Betty White được mệnh danh là "cô gái vàng của Hollywood". Bà được xem là người tiên phong trong lĩnh vực truyền hình, thuộc số ít phụ nữ tham gia công việc cả ở trước và sau máy quay. Betty White cũng là nhà sản xuất nữ đầu tiên của thể loại hài kịch tình huống (sitcom) với tác phẩm Life with Elizabeth.

Những tác phẩm tiêu biểu của bà phải nhắc đến như Life with Elizabeth (1952-1955), Mary Tyler Moore (1973-1977), The Golden Girls (1985-1992), Hot in Cleveland (2010-2015)… Ngay cả khi đã ở độ tuổi 90, Betty White vẫn ra mắt show hài kịch thực tế Betty White's Off.

https://afamily.vn/tin-buon-nu-nghe-si-gao-coi-qua-doi-ngay-truoc-khoanh-khac-sang-nam-moi-2022-2022010108481586.chn