Tin buồn: Nam diễn viên nổi tiếng vừa qua đời tại nhà riêng trong sáng 6/10 vì ngừng tim, bác sĩ sơ cứu tại hiện trường nhưng bất thành

Sáng 6/10, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Robert Kelker-Kelly vừa đột ngột qua đời do ngừng tim tại nhà riêng ở tiểu bang Missouri. Trước đó, 1 người quen đã gọi điện thông báo tình trạng của Robert Kelker-Kelly cho lực lượng cứu hộ. Được biết, người này không thể đưa Robert ra khỏi giường nên đã liên lạc tới số điện thoại khẩn cấp để nhận sự giúp đỡ. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã được điều động đến hiện trường.

Tại nơi ở của Robert Kelker-Kelly, các nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ đã áp dụng các kỹ thuật sơ cứu nâng cao nhằm ra sức cứu chữa cho nam diễn viên. Thế nhưng thật đáng tiếc, nam ngôi sao đã được xác định qua đời ngay tại hiện trường, hưởng thọ 62 tuổi.

Robert Kelker-Kelly trút hơi thở cuối cùng do bị ngừng tim. Theo nguồn tin, nam nghệ sĩ được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh khi lực lượng chức năng tới hiện trường. Ảnh: People

Robert Kelker-Kelly sinh năm 1964 tại Cleveland, Ohio, Mỹ. Bố Robert là chuyên gia giám định pháp y Robert Kelker còn mẹ của nam diễn viên là y tá Jonetta Kelker. Nam nghệ sĩ cùng gia đình mình chuyển đến Wichita, Kansas, Mỹ và sinh sống tại đây cho tới năm 18 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với We Love Soaps hồi năm 2013, Robert tiết lộ, chính sự mến mộ dành cho đại văn hào William Shakespeare từ thời trung học đã trở thành bước đệm khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất nghiệp dư của nam diễn viên.

Sau khi tốt nghiệp, Robert chuyển đến Florida (Mỹ) để theo đuổi kịch nghệ. Tại đây, nam nghệ sĩ gặp gỡ và hẹn hò với 1 người mẫu Playboy, sau đó cùng cô chuyển tới California (Mỹ). Dù cuộc tình không thành nhưng nhờ chuyến đi này, Robert đã tìm được người đại diện đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhớ lại khoảng thời gian chật vật hồi năm 23 tuổi, Robert cho biết mình từng là người vô gia cư trước khi có vai diễn đầu tay trong phim Another World (1987).

Đến năm 1992, Robert được chọn vào vai Bo Brady trong tác phẩm Days of Our Lives. Sau khi hoàn thành bộ phim kể trên, Robert chuyển đến thành phố New York trước khi nhận vai Stavros Cassadine ở tác phẩm mang tên General Hospital hồi năm 2001. Nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim này vào các năm 2002, 2003, 2013 và 2014.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Robert từng giành được 2 giải ở Soap Opera Digest Awards, trong đó đáng chú ý là danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn thể hiện ấn tượng ở Days of Our Lives vào năm 1994. 1 năm sau, nam ngôi sao cùng bạn diễn Lisa Rinna vinh dự nhận giải Cặp đôi nóng bỏng nhất.

Robert từng trải qua nhiều thăng trầm trước khi chạm tới thành công trong sự nghiệp. Ảnh: People

Tới đầu năm nay, bạn diễn Lisa Rinna bất ngờ tố cáo Robert là “kẻ bắt nạt tồi tệ nhất Hollywood”. Trong cuốn hồi ký mang tên You Better Believe I’m Gonna Talk About It, Lisa gây sốc khi khẳng định Robert đã “đối xử rất tệ” với mình trong thời gian cả 2 làm việc chung.

Trước những lời cáo buộc gây xôn xao từ phía Lisa Rinna, Robert chưa từng đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào.

Sau khi rời xa ánh hào quang showbiz, Robert đã lấy chứng chỉ để làm phi công cho 1 công ty ở St. Louis, Missouri, Mỹ. Ngoài ra, nam ngôi sao cũng tham gia giảng dạy diễn xuất.

Về tình duyên, Robert Kelker-Kelly từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với nữ diễn viên Miriam Parrish. Tới nay, nam ngôi sao đã rời xa nhân thế, để lại người con gái tên Amelia Rose Kelly.