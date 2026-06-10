Chiều 10/6, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm ở xã Bình Đại.

Theo đó, nạn nhân là chị L.T.T.H. (42 tuổi, trú xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long). Thi thể được phát hiện tại khu vực cầu thang bên trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường sự việc

Theo Công an, khoảng 7h40 ngày 8/6, người dân phát hiện lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng văn phòng phẩm của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở ấp Bình Đại 1, xã Bình Đại.

Cảnh sát PCCC sau đó đến hiện trường, triển khai dập lửa. Đến khoảng 8h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế, không lan sang khu vực lân cận. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ cửa hàng cùng nhiều tài sản.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể là ông T.N.L. (82 tuổi). Qua rà soát, công an xác định Trần Ngọc Lynh (53 tuổi, anh ruột chủ cửa hàng) liên quan vụ việc và tiến hành tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, Lynh khai do mâu thuẫn tranh chấp tài sản với gia đình nên sáng 8/6 đã dùng xăng tạt vào khu vực tập kết nhiều thùng carton trước cửa hàng rồi châm lửa đốt.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra cháy có nhiều người bên trong cửa hàng. Khi phát hiện hỏa hoạn, phần lớn kịp thoát ra ngoài. Riêng ông T.N.L. (cha ruột của Lynh và chủ cửa hàng) mắc bệnh tai biến nên không thoát được.