Sáng hôm nay (4/5), thông tin trên Người Lao Động, UBND phường Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 3/5 tại tổ dân phố Đức Môn, phường Đồng Hới. Nạn nhân tử vong được xác định là bà P.T.D (55 tuổi); người bị thương là ông Đ.V.X (61 tuổi), chồng bà D, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Lao Động thông tin thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại cảnh vợ chồng ông X. hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, trong khi một người đàn ông trẻ tuổi rời đi từ lối khác.

Người thân lo hậu sự cho người đã mất. (Nguồn báo Lao Động)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra. Người dân địa phương cũng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Nghi phạm được xác định là Đ.N.T (28 tuổi) - con trai của hai nạn nhân. Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.