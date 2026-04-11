Liên quan thông tin "nam sinh viên ở TPHCM mất tích dưới chân cầu Phú Mỹ", ngày 11-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Tôn Huỳnh Long (quê tỉnh Vĩnh Long) cho biết gia đình đã tìm thấy thi thể em trai là T.H.T.S, 21 tuổi.

Khu vực phát hiện thi thể T.H.TS.

S. là sinh viên năm 3 một trường đại học ở TPHCM, được xác định mất tích ở khu vực cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái, TPHCM hôm 5-4.

Sáng 5-4, người dân phát hiện xe máy biển số tỉnh Vĩnh Long cùng ba lô đặt ở đoạn chân cầu Phú Mỹ.

Nghi có chuyện chẳng lành, họ gọi điện thông báo với cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đến hiện trường, xác định người để lại tài sản là S. nên liên hệ với gia đình.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể S. được tìm thấy trong bụi cây dưới cầu Phú Mỹ.

Công an phường Cát Lái đã phối hợp với các lực lượng liên quan bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo nguyện vọng.