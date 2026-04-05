Ngày 5-4, Công an phường Cát Lái, TPHCM đang điều tra vụ thi thể bé trai dưới chân cầu Phú Mỹ.

Thi thể bé trai được phát hiện dưới chân cầu Phú Mỹ.

Vào trưa cùng ngày, một người dân báo tin đến Công an phường Cát Lái về việc đi ghe trên sông thì phát hiện thi thể một em bé.

Công an phường Cát Lái phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng tới hiện trường xác minh.

Tại hiện trường, công an ghi nhận thi thể bé trai đặt trong túi vải màu xanh, treo trên cột đèn báo hiệu ven sông. Em bé vẫn còn dây rốn.

Hiện Công an phường Cát Lái phối hợp Công an TPHCM lập hồ sơ ban đầu, giám định thi thể để xác định nguyên nhân tử vong.