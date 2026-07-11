Ngày 11/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 20 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, họ cũng tìm được thêm một bộ tập thể (chưa xác định số lượng hài cốt) và 7 bộ di vật của các liệt sĩ.

Đây là số lượng hài cốt được phát hiện nhiều nhất trong một ngày kể từ khi lực lượng chức năng triển khai đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính đến 16h ngày 11/7, tổng số hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tìm thấy là 49 và 1 bộ tập thể.

Sáng cùng ngày, tại buổi làm việc của đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM báo cáo tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, quá trình cất bốc tại Công viên Lê Thị Riêng bước đầu xác định khu vực khai quật có hai lớp hài cốt.

Lớp thứ nhất phát hiện nhiều di vật của quân giải phóng, chủ yếu thuộc các đơn vị chủ lực tham gia đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lớp thứ hai xuất hiện nhiều di vật, bước đầu nhận định thuộc các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn tham gia các trận đánh vào Tòa Đại sứ Mỹ và Bộ Tổng Tham mưu của chính quyền Sài Gòn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng cho biết lực lượng đang tiếp tục mở rộng rãnh khai quật thứ nhất, đồng thời triển khai tìm kiếm tại rãnh số 2 và số 3 trên cơ sở đối chiếu không ảnh lịch sử, ảnh tư liệu và lời kể của các nhân chứng.

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy, trường hợp có nhiều thông tin xác định nhất là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Mẫu ADN của liệt sĩ đã được đưa đi giám định và dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả đối chiếu với thân nhân.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đang lấy mẫu ADN thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An để xác định danh tính.

Tại buổi kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Ông yêu cầu tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm một cách khoa học, chặt chẽ, tỉ mỉ; phối hợp tốt trong việc bảo quản di vật, lấy mẫu ADN và xác định danh tính liệt sĩ.