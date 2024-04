Tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Hà Tĩnh

Tối 5/4, UBND xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, phát thông báo tìm bố, mẹ đẻ cho cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở thôn Trà Sơn.

Khoảng 3h ngày 5/4, ông Nguyễn Xuân Chiến (trú tại thôn Trà Sơn) nghe tiếng khóc của trẻ con. Sau một lúc tìm kiếm, ông Chiến phát hiện một bé trai bị bỏ rơi phía trước cổng nhà.

Khi phát hiện, bé được đắp khăn màu xanh lơ, đội mũ len màu đỏ, đặt trong thùng xốp không đậy nắp; đồ dùng đi kèm gồm 1 túi nylon đựng áo quần trẻ sơ sinh, 1 hộp sữa bột, 1 bánh xà phòng. Bé nặng khoảng 4,5 kg.

Bé trai đang được người dân chăm sóc. (Ảnh: Đ.Q)

Nhận tin báo, lãnh đạo xã Phú Lộc đã cử lực lượng chức năng tới xác minh và lập biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi, đồng thời lập biên bản tạm giao cho gia đình ông Chiến chăm sóc, nuôi dưỡng bé trai.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có bố, mẹ đẻ của bé đến nhận thì UBND xã Phú Lộc sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Cách đó 5 ngày, người dân tại Bình Thuận cũng phát hiện một bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi gần cầu vượt cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kèm bức thư tay được cho là của người mẹ viết nhờ nuôi giúp.

Cụ thể, ngày 31/3, người dân phát hiện một bé trai ở gần chân cầu vượt Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bắc qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ngoài ra, còn có một mảnh giấy viết tay được cho là của mẹ bé.

Theo bức thư này, người viết cho biết “mình bị nợ nần ở Phan Rang và không nuôi nổi con nên phải trốn nợ. Cháu bé 2 tuổi và chưa có giấy khai sinh nên ai nhặt được thì nuôi giúp cháu bé”.

Sáng 16/3, Công an xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũng tiếp nhận thông tin của người dân về việc bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa Pháp Hòa, ấp Kiến An, xã An Lập.

Thời điểm phát hiện, bé trai được quấn trong chiếc khăn màu vàng, bên ngoài là khăn màu xanh lá, đặt trong giỏ xách màu xanh dương. Tình trạng sức khỏe bé hiện bình thường, riêng phần tai bên trái của bé bị dị tật, bé nặng khoảng 4,5kg.