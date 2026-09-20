Ngày 20/9, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 có thể chia sẻ thông tin với Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ) - khu vực được cho là chôn hơn 100 liệt sĩ trong đợt tấn công Mậu Thân năm 1968.

Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như: Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía/ngã ba Cây Dừa...

Số lượng thi thể các liệt sĩ ước tính hơn 100 người, khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày, được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ) nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp, địa chỉ hiện nay là số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP.HCM và một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

“Chúng tôi tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu biệt động Sài Gòn, các nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về: trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và biệt động tham gia tiến công các mục tiêu khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân 1968 thì liên hệ với chúng tôi”, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin.

Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi cựu chiến binh, người dân chia sẻ thông tin.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng mong muốn các cựu binh và người dân chia sẻ thông tin về vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và một số khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng mong muốn cựu binh và người dân chia sẻ các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc những ký ức, manh mối liên quan...

Mọi thông tin tiếp nhận xin vui lòng liên hệ: Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Người tiếp nhận thông tin, thiếu tá Đặng Trần Hải Nam - Ban CHQS phường Gò Vấp, điện thoại/Zalo: 0903.910.958 hoặc trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị/ Bộ Tư lệnh Thành phố, điện thoại/Zalo: 0986.548.181

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi thông tin, mỗi ký ức dù là nhỏ nhất từ quý vị cũng có thể là chìa khóa vô cùng quý giá giúp xác định vị trí, tìm lại nơi yên nghỉ của hơn 100 anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.