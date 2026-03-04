Hoàng Thị H. (22 tuổi, Hà Nội) bắt đầu thấy tai trái có cảm giác bị bít, kèm tiếng ù ù, rồi chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, có lúc không nghe rõ người đối diện nói gì. Nghĩ do mệt mỏi, H. tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Đến khi không nghe rõ mọi thứ, H. mới đến khám chuyên khoa Tai Mũi Họng. Kết quả, bệnh nhân bị chấn thương âm thanh cấp tính, điếc tạm thời do sử dụng tai nghe liên tục trong thời gian dài.

Theo chia sẻ, H. đeo tai nghe trung bình 3-4 giờ mỗi ngày, có hôm nhiều hơn. Chị dùng tai nghe khi làm việc, khi di chuyển ngoài đường và cả khi đi ngủ để nghe nhạc, xem phim. Do sở thích nghe âm thanh lớn, H. thường xuyên tăng âm lượng lên mức cao.

Trường hợp tương tự là anh Vũ Đình T. (29 tuổi, Hải Phòng). Anh gần như mang tai nghe bluetooth cả ngày. Ra đường, anh dùng để nghe gọi mà không phải cầm điện thoại. Khi làm việc, anh bật nhạc không lời để tập trung; giờ nghỉ trưa, anh xem video ngắn nhưng vẫn không tháo tai nghe.

“Buổi tối tôi thay tai nghe bluetooth bằng loại chụp ngoài, rồi học ngoại ngữ, xem phim đến khi buồn ngủ, có hôm ngủ quên luôn”, anh T. kể. Thói quen này kéo dài khoảng 4 năm. Gần đây, anh xuất hiện đau nhức tai trái, nghe kém rõ rệt. Thăm khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, anh được chẩn đoán viêm tai và chấn thương âm thanh cấp tính do đeo tai nghe âm lượng lớn.

Đeo tai nghe 1 - 3 giờ mỗi ngày, người trẻ đối mặt nguy cơ điếc sớm (Ảnh minh họa).

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng 20 trường hợp đến đo thính lực do sử dụng tai nghe âm lượng lớn, chủ yếu dưới 30 tuổi. Đa số là người làm việc văn phòng, sinh viên có thói quen sử dụng tai nghe trong thời gian dài với âm lượng lớn để tập trung làm việc, học tập hoặc giải trí, nghe nhạc. Cũng có trường hợp vì tính chất công việc như bộ phận chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh trực tuyến.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, chuyên khoa Tai Mũi Họng, cho biết việc sử dụng tai nghe bluetooth đang trở thành thói quen phổ biến. Tuy nhiên, việc “cắm” thiết bị vào tai suốt nhiều giờ làm tăng nguy cơ tổn thương ống tai và tai trong.

Trong môi trường yên tĩnh, âm lượng 50 - 60 dB đã đủ nghe rõ và an toàn. Nhưng ở nơi đông người, người dùng thường tăng âm lượng để át tiếng ồn xung quanh. Nếu vượt ngưỡng 80 - 85 dB và duy trì khoảng 40 giờ/tuần, thính lực có thể bị ảnh hưởng, thậm chí dẫn đến điếc đột ngột.

Đặc biệt, với âm lượng trên 120 dB, chỉ 4 phút tiếp xúc đã có thể gây tổn thương tai trong. Âm thanh lớn tác động trực tiếp lên tế bào lông và dây thần kinh thính giác, khiến tế bào bị phá hủy, giảm sức nghe không hồi phục.

Ngoài nguy cơ giảm thính lực, việc đeo tai nghe liên tục còn làm tăng khả năng nhiễm nấm, vi khuẩn ở ống tai ngoài, gây viêm tai giữa, thậm chí thủng màng nhĩ.

Ban đầu, người dùng thường không nhận thấy bất thường. Chỉ khi tháo tai nghe mới xuất hiện ù tai, tiếng ve kêu, âm thanh như cối xay gió trong đầu, kèm chóng mặt, nhức tai. Khi nghe âm thanh lớn mà thấy đau chói trong tai, tổn thương đã ở mức trung bình.

Theo một nghiên cứu quốc tế, khoảng 1,7% thanh thiếu niên 13-18 tuổi bị rối loạn chức năng nghe do tiếng ồn, trong đó tai nghe là nguyên nhân trực tiếp.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo trẻ em không nên sử dụng tai nghe quá 2 giờ liên tục, ngưỡng âm thanh cần dưới 70 dB. Việc tổn thương thính lực ở trẻ sẽ ảnh hưởng lâu dài đến giao tiếp và phát triển.

Do đó, bác sĩ Thủy cảnh tỉnh thói quen tiếp xúc với âm thanh lớn có thể dẫn đến mất thính lực tạm thời hoặc ù tai, nặng hơn dẫn đến mất thính lực không thể phục hồi.

Để bảo vệ tai và phòng ngừa suy giảm thính lực, không nên lạm dụng việc sử dụng tai nghe. Khi cần, chỉ nên đeo tai nghe tối đa trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó để tai được nghỉ ngơi 5 - 10 phút rồi mới tiếp tục đeo. Nếu nghe âm thanh hơn 90 phút phải giảm âm lượng.

Nguyên tắc là nghe tai nghe càng lâu thì càng phải giảm âm lượng. Nghe ở mức độ nhẹ từ 30 - 50dB, mức độ trung bình khoảng 60dB, mức độ lớn là trên 70dB. Bạn cũng có thể cài đặt phần mềm về theo dõi và cảnh báo mức độ nghe an toàn trên điện thoại thông minh.

Nếu phải làm việc trong môi trường mức âm thanh lớn như phòng karaoke, các sự kiện âm nhạc, máy móc công nghiệp… thì nên sử dụng nút bịt tai để giảm mức độ tiếp xúc từ 5 - 45 dB.

Để hạn chế nguy cơ nghe kém, nguy cơ tai tổn thương dẫn đến nghe kém, mọi người có thể chủ động thăm khám, kiểm tra chức năng nghe thường xuyên, đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ nghe kém.