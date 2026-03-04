"Nhất định phải cho cháu cơ hội cuối cùng" và sự "đặt cược" của bà nội giúp hồi sinh bé trai 3 tuổi đuối nước, tiên lượng sống thực vật

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, đôi khi chúng ta bắt gặp những câu chuyện khiến bước chân phải chậm lại, trái tim thắt nghẽn rồi lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Đó là câu chuyện về bé Minh - một "chiến binh nhỏ" đã đi từ lằn ranh mỏng manh của cửa tử trở về, nhờ vào một chuỗi những điều kỳ diệu được dệt nên từ tình yêu thương vô bờ của người bà và quyết định dứt khoát của những người thầy thuốc có tâm, có tầm.

Bé Minh và bà nội

Cơn ác mộng giữa buổi chiều yên ả

Chiều hôm đó, ao nước sau nhà phẳng lặng như mọi ngày. Không ai nghĩ chỉ ít phút lơ là, tai nạn có thể khiến một đứa trẻ ba tuổi là bé Trần Quang Minh rơi vào cuộc sống thực vật. Trong trò chơi trốn tìm hồn nhiên cùng bè bạn, bé Minh vô tình ngã xuống ao. Khi gia đình hốt hoảng tìm thấy, hình ảnh đứa cháu nội bé bỏng nằm sấp, lặng lẽ giữa dòng nước lạnh lẽo đã khiến thế giới của bà Vũ Thị Dinh (bà nội bé) như sụp đổ hoàn toàn.

Lúc vớt lên, thân thể Minh đã tím tái, hơi thở tắt lịm, nhịp tim ngừng đập. Những người hàng xóm, những bậc cao niên trong làng nhìn cảnh tượng ấy đều khẽ lắc đầu, xót xa bảo nhau: "Muộn quá rồi, không còn hy vọng đâu". Thế nhưng, giữa những tiếng thở dài buông xuôi, có một người phụ nữ không chịu đầu hàng số phận. Đó là bà nội Dinh.

Bé Minh và bà nội trong 1 lần điều trị

Trong khoảnh khắc ấy, bà không nghe thấy những lời can ngăn, không nhìn thấy thực tại nghiệt ngã. Bà chỉ biết một điều duy nhất: Đứa cháu mình vẫn còn đó, và bà không được phép buông tay. Với một sức mạnh phi thường trỗi dậy từ bản năng của tình mẫu tử, bà ôm lấy thân hình lạnh ngắt của cháu, ra sức sơ cứu, rồi hối hả đưa cháu đi bệnh viện. Bà tự nhủ trong thâm tâm: "Còn nước còn tát, dù chỉ một tia hy vọng mong manh nhất cũng phải đuổi theo đến cùng".

Cuộc "đặt cược" với Tử thần của bà nội

Hành trình giành giật sự sống cho Minh là một chuỗi những ngày dài đầy nước mắt và cả sự tuyệt vọng ch chực. Từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, nơi nào bác sĩ cũng đưa ra những tiên lượng u ám. "Tế bào não đã tổn thương nghiêm trọng", "Não đã hỏng hết rồi" - những cụm từ ấy như những nhát dao cứa vào lòng người bà. Thậm chí, khi cháu nằm vật vã suốt 5-6 ngày trời ở tuyến tỉnh mà không có tiến triển, người thân cũng đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất.

Thế nhưng, chính trong thời khắc đen tối nhất tại bệnh viện tuyến tỉnh, một "phép màu" đã xảy ra thay đổi hoàn toàn cục diện. Đó là ngày thứ sáu, khi bà Dinh đang nén đau thương để nói chuyện với bác sĩ, xin cho cháu được về nhà để "biết nhà biết cửa" lần cuối vì hy vọng đã cạn kiệt. Đang lúc nghẹn ngào chuẩn bị buông xuôi, ánh mắt bà bỗng tia thấy đôi mắt của Minh khẽ mở ra.

Cái chớp mắt ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức bản năng người bà. Bà bàng hoàng nhận ra đứa cháu nội bé bỏng vẫn đang nỗ lực chiến đấu như thể nó không muốn rời cuộc sống này, rời xa những người thân yêu. Một sự quyết tâm mãnh liệt bùng lên, bà Dinh dứt khoát thực hiện cuộc "đặt cược" lớn nhất cuộc đời: Đưa Minh xuống Hà Nội bằng mọi giá. Bà bộc bạch: "Tôi không cam tâm để một đứa trẻ mới 3 tuổi đầu phải chịu đựng số phận nghiệt ngã như thế!".

BSCKI. Đinh Văn Hào (Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) - người trực tiếp điều trị cho bé Minh

Thậm chí, bất chấp những lời can ngăn về rủi ro dọc đường, bà nội bé Minh vẫn quyết liệt: "Kể cả đi nửa đường cháu có mệnh hệ gì, tôi cũng cam tâm, nhưng nhất định phải cho cháu một cơ hội cuối cùng". Bà đã thuê một chuyến xe cấp cứu có máy thở, vượt qua quãng đường từ Thái Nguyên về Thủ đô chỉ trong vòng 40 phút định mệnh để đưa Minh đến với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Đó không đơn thuần là một quyết định chuyển viện, đó là sự đánh cược bằng tất cả niềm tin và tình yêu thương của người bà, khẳng định rằng khi con người không bỏ cuộc, sự sống sẽ luôn có lối về.

Từ cái chớp mắt đầu tiên đến những bước chân trở lại

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Minh gặp BSCKI. Đinh Văn Hào (Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc) - một người không chỉ có chuyên môn giỏi mà còn mang trái tim thấu cảm. Khi tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sống thực vật, bác sĩ Hào đã nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của bà Dinh và nghị lực sống tiềm ẩn của cậu bé.

BSCKI. Đinh Văn Hào và bé Minh

Dù Minh đã trải qua những ngày đầu tiên sau tai nạn ở tuyến trước, bác sĩ Hào vẫn đưa ra quyết định dứt khoát: Áp dụng phương pháp vật lý trị liệu kết hợp bấm huyệt, sử dụng oxy cao áp. Bác sĩ hiểu rằng đây là cơ hội để cứu lấy những vùng não đang tổn thương. Quyết định này không chỉ dựa trên y văn thế giới mà còn dựa trên sự đánh giá tỉ mỉ về khả năng đáp ứng của Minh.

Mười ngày đầu tiên trôi qua trong hồi hộp đến nghẹt thở. Rồi một buổi sáng, Minh chớp mắt khi nghe tiếng gọi. Chỉ một phản xạ rất khẽ - một cái nghiêng đầu nhẹ trước âm thanh quen thuộc - nhưng với gia đình, đó là tín hiệu cho thấy đứa trẻ vẫn đang ở đâu đó bên trong cơ thể tưởng như im lặng ấy.

Sau bốn buổi oxy cao áp, bé có thể nâng đầu và nhấc nhẹ phần thân mình trong vài phút. Những thay đổi nhỏ bé ấy không đến bất ngờ. Chúng được tích lũy từ từng phiên điều trị đều đặn, từng giờ tập phục hồi chức năng, trị liệu ngôn ngữ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Bà nội thường đứng lặng ngoài phòng tập, tay siết chặt mép áo, mắt không rời khỏi đứa cháu nhỏ qua lớp kính. "Cháu ơi, cố lên", bà thì thầm, như sợ chỉ cần nói to hơn một chút, hy vọng mong manh kia sẽ vỡ ra.

Khoảng một tháng rưỡi sau, Minh đã có thể ngồi vững, buông một tay khi ngồi và đứng trong chốc lát nếu có người đỡ. Rồi một ngày, bé bật ra tiếng gọi đầu tiên. Không phải câu dài, không rõ tròn vành, chỉ là một âm thanh quen thuộc đủ khiến cả gia đình òa khóc - "Dinh ơi". Người ta có thể gọi đó là kỳ tích. Nhưng trong căn phòng điều trị ấy, nó là kết quả của những nỗ lực âm thầm và bền bỉ suốt nhiều tuần không buông.

Sau 3 tháng điều trị, bé đi vững, giao tiếp tốt

Mùng 5 Tết, gần 3 tháng điều trị, bé bắt đầu tự đi, không cần vịn tay

Hai tháng kể từ ngày bắt đầu hành trình mới, Minh có thể tự vịn đứng, nói được câu dài hơn, ánh mắt đã biết tìm và dõi theo người thân. Và đến cuối tháng thứ ba, điều từng nằm ngoài mọi dự đoán đã xảy ra: Bé tự bước đi.

Chưa được là những bước vững vàng như trước tai nạn nhưng đó là bước đi của một đứa trẻ từng được tiên lượng sống thực vật. Nó khiến tất cả những người sát sao dõi theo hành trình điều trị, phục hồi của bé như vỡ òa, không thể giấu nổi những giọt nước mắt xúc động.

Bà nội Dinh lặng lẽ nhìn cháu đi về phía mình. Bà không dám chạy tới ngay, sợ rằng nếu chạm vào, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến như một giấc mơ. Chỉ đến khi Minh khựng lại, loạng choạng rồi tự đứng lên, bà mới bật khóc.

Ba tháng trước, bà từng phải nghe câu hỏi: "Hay là thôi?".

Ba tháng sau, "câu trả lời" đã bước đi về phía bà.

Ý chí của một "chiến binh" tí hon làm nên điều kỳ diệu

Khi được hỏi có phải đây là phép màu, bác sĩ Hào chỉ mỉm cười: "Đây là khoa học và sự không buông tay".

Sự hồi phục của bé Minh không chỉ là kết quả của y học hiện đại hay tình yêu của người thân, mà còn đến từ một nghị lực sống mãnh liệt ẩn chứa bên trong cơ thể bé nhỏ mới lên ba. Cả gia đình và các bác sĩ điều trị đều phải thừa nhận rằng, Minh là một "chiến binh" thực thụ với ý chí sinh tồn đáng kinh ngạc.

Chị Đỗ Thị Mai (điều dưỡng phụ trách khối kỹ thuật viên tại bệnh viện) là người thường xuyên chăm sóc bé Minh đã rất nghẹn ngào khi nhắc về hành trình điều trị của bé

BS Hào chia sẻ: Ngay từ những ngày đầu nhập viện trong tình trạng sống thực vật, nằm bất động và phải thở máy, Minh đã cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ trước số phận. Dù tế bào não bị tổn thương nặng nề, nhưng Minh vẫn rất ngoan và có sự đáp ứng điều trị tốt đến bất ngờ. Khi bước vào giai đoạn phục hồi chức năng, thay vì quấy khóc hay buông xuôi trước những bài tập vận động đau đớn, Minh lại tỏ ra vô cùng hợp tác. Bé rất nghe lời các bác sĩ, tích cực tập luyện cùng bà nội để giành lại từng cử động nhỏ nhất.

Với BS Hào, đây là một ca thành công hiếm gặp. Ngoài sự kiên trì, không buông tay của bà nội thì ý chí của bệnh nhi đóng vai trò then chốt của sự hồi phục. Từ chỗ nằm bất động, Minh đã nỗ lực để ngồi vững, để cầm thìa ăn và rồi tự bước đi trên đôi chân mình. Tiếng gọi "Dinh ơi" (tên bà nội) hay tiếng gọi "Bố", "Mẹ" và những bước chân không chỉ là kết quả của sự phục hồi thần kinh, mà là thành quả của cả một quá trình Minh cố gắng giao tiếp, cố gắng không để mình bị bỏ lại phía sau trong bóng tối của bệnh tật.

Phía sau điều kỳ diệu là những nghiên cứu, quyết đoán và khoa học: Mở ra hy vọng cho bệnh nhân sống thực vật

Nhìn lại hành trình ba tháng của Minh, BSCKI Đinh Văn Hào - người trực tiếp điều trị - nói thẳng: "Đây không phải là điều xảy ra một cách ngẫu nhiên".

Theo bác sĩ, ngay từ đầu ê-kíp đã xác định rõ đây là tổn thương não do thiếu oxy kéo dài sau đuối nước. Tuy nhiên, thiếu oxy không đồng nghĩa với việc toàn bộ tế bào thần kinh đã chết. Trong nhiều trường hợp, vẫn tồn tại những vùng tế bào bị "ức chế chức năng" - tạm ngừng hoạt động do thiếu oxy nhưng chưa hoại tử hoàn toàn. Vấn đề là phải can thiệp trong "cửa sổ vàng" 3-6 tháng đầu sau biến cố, trước khi những tổn thương thứ phát cố định vĩnh viễn.

Với trường hợp của Minh, ê-kíp lựa chọn điều trị bằng oxy cao áp buồng đơn, sử dụng 100% oxy y tế đạt chuẩn. Phác đồ được điều chỉnh riêng cho bệnh nhi: áp suất 3 PSI, mỗi phiên kéo dài 45-60 phút, 5 phiên mỗi tuần. Môi trường buồng đơn giúp kiểm soát chặt chẽ nồng độ oxy, áp lực và thời gian - những yếu tố đặc biệt quan trọng ở trẻ nhỏ khi hệ thần kinh còn đang phát triển và nhạy cảm với thay đổi sinh lý.

Song song với oxy cao áp, Minh được tập phục hồi chức năng chuyên sâu mỗi ngày: Vận động có trợ giúp, tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ, kích thích nhiều nhóm cơ trong cùng một vận động, điều chỉnh bài tập theo từng mốc tiến triển. Theo bác sĩ Hào, nếu chỉ sử dụng một phương pháp đơn lẻ, hiệu quả sẽ không tối ưu. Oxy cao áp tạo nền tảng sinh học, còn phục hồi chức năng chuyển những cải thiện ấy thành vận động thực tế.

"Não bộ trẻ em có tính mềm dẻo thần kinh - neuroplasticity - cao hơn người lớn", bác sĩ phân tích. "Khi được kích thích đúng thời điểm, não có thể tái tổ chức, hình thành các đường dẫn truyền mới để bù trừ cho vùng tổn thương".

Điều trị bằng Oxy cao áp

Nhiều người gọi sự hồi phục của Minh là "kỳ tích". Nhưng với người trực tiếp điều trị, đó là kết quả của một chuỗi quyết định chính xác: Chọn đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng phương pháp, theo dõi sát từng phản ứng nhỏ nhất của bệnh nhi và điều chỉnh liên tục theo đáp ứng lâm sàng.

Điều kỳ diệu, nếu có, không nằm ngoài quy luật sinh học. Nó được xây dựng từ kiến thức, sự quyết đoán chuyên môn và sự kiên trì đến cùng của cả gia đình lẫn đội ngũ điều trị.

Sự thành công của ca bệnh này không chỉ là niềm vui riêng của gia đình bé Minh mà còn mở ra hướng tiếp cận đầy nhân văn cho y học Việt Nam.

Đối với các bệnh nhân bị đuối nước, ngạt khí hay sống thực vật, Oxy cao áp mang lại cơ hội "đánh thức" trí não mà các phương pháp truyền thống khó lòng đạt được. Khi được kết hợp đa phương thức - giữa điều trị theo liệu trình oxy cao áp, phục hồi chức năng vận động và Y học cổ truyền (xoa bóp, bấm huyệt) - hiệu quả điều trị sẽ được nhân lên gấp bội, giúp bệnh nhân hồi phục thể trạng nhanh nhất có thể.

Bác sĩ Hào khẳng định: "Dù hy vọng mong manh, nhưng nếu can thiệp đúng phương pháp trong thời điểm vàng và có sự kiên trì không buông bỏ của gia đình, y học hoàn toàn có thể tạo nên những điều kỳ diệu".

Câu chuyện của bé Minh không phải lời hứa rằng mọi điều kỳ diệu đều sẽ xảy ra. Nhưng nó là minh chứng rằng có những cánh cửa chỉ mở ra khi con người đủ dũng cảm gõ thêm một lần nữa1

Và đôi khi, chỉ một lần không buông tay, cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời.