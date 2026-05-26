Tìm hiểu phương pháp hút mỡ Body Jet tại Bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand

Đó là một hành trình khoa học đòi hỏi sự kết hợp khắt khe giữa công nghệ đỉnh cao và quy trình vận hành bài bản. Tại Việt Nam, hút mỡ Body Jet tại Bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế khi mang đến lời giải hoàn hảo cho bài toán: Đẹp nhưng phải an toàn.

Nỗi ám ảnh về "dao kéo" và sự lên ngôi của công nghệ tia nước

Từ lâu, khái niệm hút mỡ luôn gắn liền với những hình ảnh đầy lo ngại: sưng bầm tím tái, những cơn đau kéo dài và thời gian nghỉ dưỡng tính bằng tháng. Nguyên nhân chính nằm ở các phương pháp hút mỡ truyền thống thường sử dụng lực cơ học mạnh hoặc nhiệt lượng lớn để phá vỡ các liên kết mỡ, vô tình gây nên những tổn thương không đáng có cho các mô liên kết, mạch máu và dây thần kinh xung quanh.

Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand luôn đón đầu các phương pháp áp dụng công nghệ tiên tiến làm đẹp.

Thế nhưng, sự ra đời của công nghệ hút mỡ bằng tia nước đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Được nghiên cứu và phát triển tại Đức, Body Jet sử dụng áp lực tia nước dạng quạt để tách tế bào mỡ khỏi các cấu trúc liên kết một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Điều này lý giải vì sao khách hàng trải nghiệm hút mỡ Body Jet tại đây thường có thời gian hồi phục thần tốc, ít sưng đau và có thể quay lại sinh hoạt bình thường chỉ sau vài ngày.

Quy trình 5 bước "độc bản" bảo chứng cho niềm tin khách hàng

Tại SIAM Thailand, hút mỡ Body Jet không chỉ là một công nghệ, mà là một quy trình chuẩn hóa với 5 bước rõ ràng:

Bước 1: Phân tích cơ thể bằng Inbody

Khách hàng được đo lường chi tiết tỷ lệ mỡ, cơ và chỉ số cơ thể. Từ đó, bác sĩ xây dựng phác đồ cá nhân hóa, đảm bảo vóc dáng sau khi hút mỡ đạt sự cân đối tự nhiên.

Bước 2: Xét nghiệm sàng lọc

Các kiểm tra cận lâm sàng giúp đánh giá tổng thể sức khỏe, loại trừ rủi ro trước phẫu thuật, đảm bảo điều kiện an toàn tối đa.

Bước 3: Hút mỡ bằng Body Jet kết hợp chống thuyên tắc mạch

Đây là bước quan trọng nhất. Ngoài việc sử dụng tia nước để tách mỡ nhẹ nhàng, bệnh viện còn trang bị hệ thống chống thuyên tắc mạch Vina Flow, giúp kiểm soát tuần hoàn máu và hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Bước 4: Hồi phục bằng Plasma lạnh

Công nghệ Plasma giúp diệt khuẩn, kích thích tái tạo mô và collagen, từ đó vết thương nhanh lành, hạn chế sẹo và giảm khó chịu sau phẫu thuật.

Bước 5: Săn chắc da bằng sóng RF

Sau khi loại bỏ mỡ, sóng RF sẽ giúp da co hồi, săn chắc, tránh tình trạng chùng nhão, mang lại bề mặt mịn màng, tự nhiên.

Tích hợp giải pháp đa công nghệ giúp mang lại hiệu quả tối ưu và an toàn cho sức khỏe

Một trong những vấn đề nỗi lo lắng của khách hàng khi hút mỡ chính là tình trạng bầm tím. Trao đổi với Bác sĩ Bùi Xuân Huân - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand: "Nhiều khách hàng lo lắng khi thấy vết bầm, nhưng thực chất đây là phản ứng tự nhiên của mao mạch ở một số người có cơ địa nhạy cảm. Tuy nhiên, với cơ chế bóc tách bằng tia nước của phương pháp hút mỡ Body Jet, chúng tôi đã giảm thiểu tối đa sự xâm lấn. Vì vậy, tình trạng bầm tím thấp hơn đến 80% so với phương pháp truyền thống. Kết hợp cùng quy trình Aftercare chuẩn y khoa, những vết này sẽ tan biến nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến kết quả thẩm mỹ cuối cùng." - Bác sĩ Bùi Xuân Huân cho biết.

Sức hút của hút mỡ Body Jet tại Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand được thể hiện thông qua những con số "biết nói". Với hơn 1.000 ca thành công mỗi năm, thương hiệu này đã trở thành điểm đến ưu tiên của giới CEO, chủ doanh nghiệp và những người nổi tiếng vì sự an toàn và tính thẩm mỹ cao.

Đặc biệt, công nghệ Body Jet còn cho phép tái sử dụng mỡ tự thân. Vì tế bào mỡ được tách bằng nước nên giữ được độ tươi và cấu trúc sống lên đến 90%. Lượng mỡ này sau đó có thể được cấy vào vùng ngực, mông hoặc khuôn mặt để tạo nên vẻ đẹp đầy đặn, tự nhiên mà không cần đến chất làm đầy nhân tạo (silicon).

Hút mỡ Body Jet tại SIAM Thailand không đơn thuần là một dịch vụ làm đẹp, mà là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và quy trình y khoa chặt chẽ. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt: giảm xâm lấn, tăng độ an toàn và mang lại vóc dáng hài hòa, tự nhiên.

Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand

Địa chỉ: Số 369B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

Số 369/BYT - GPHĐ

Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ