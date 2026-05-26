J&T Express 'mở khóa' tính năng giới thiệu bạn bè trên app gửi hàng

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa các nền tảng số, referral marketing – hình thức giới thiệu bạn bè sử dụng ứng dụng kèm cơ chế ưu đãi cho cả người giới thiệu và người được giới thiệu – đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

So với quảng cáo đại trà, đây được xem là cách tiếp cận tự nhiên hơn khi sự lan tỏa đến từ chính trải nghiệm thực tế của người dùng. Bởi, khi một ứng dụng đủ thuận tiện, dễ sử dụng và mang lại giá trị thiết thực, người dùng thường sẵn sàng chia sẻ cho bạn bè hoặc người thân như một lời giới thiệu đáng tin cậy.

Xu hướng này hiện xuất hiện ở nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, gọi xe, tài chính hay giao nhận. Trong đó, ngành chuyển phát đang ghi nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ từ nhóm khách hàng cá nhân ngày càng tăng, song song với sự phát triển của kinh tế số và thói quen tiêu dùng trực tuyến.

Từ tháng 5/2026, J&T Express triển khai chương trình "Mời thêm bạn, nhận thêm quà" trên ứng dụng gửi hàng dành cho khách hàng cá nhân, cho phép người dùng chia sẻ đường dẫn, mã giới thiệu hoặc mã QR trực tiếp đến bạn bè và người thân qua các nền tảng quen thuộc như Zalo, Facebook hay tin nhắn SMS.

Người dùng có thể gửi hàng nhanh chóng qua ứng dụng J&T Express.

Giải pháp linh hoạt cho nhu cầu gửi hàng cá nhân

Ứng dụng gửi hàng dành cho khách hàng cá nhân được phát triển với định hướng tối ưu trải nghiệm gửi hàng theo hướng thuận tiện và linh hoạt hơn trong đời sống hằng ngày mà không cần ra bưu cục. Sau 3 tháng ra mắt ứng dụng, J&T Express ghi nhận sự quan tâm từ nhóm người dùng. Theo doanh nghiệp, nhiều phản hồi tích cực tập trung vào tính thuận tiện và khả năng chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thông qua ứng dụng gửi hàng trên điện thoại, người dùng có thể tạo đơn và đặt gửi hàng ở bất cứ đâu và đặt dịch vụ shipper đến tận nơi lấy hàng miễn phí dù chỉ từ 1 đơn. Ứng dụng cũng có giao diện được thiết kế theo hướng tối giản, giúp quá trình tạo đơn diễn ra nhanh chóng, phù hợp với các tình huống cần gửi hàng gấp hoặc phát sinh ngoài kế hoạch.

Bên cạnh đó, thông tin cước phí được hiển thị trước khi xác nhận đơn hàng, giúp người dùng dễ dàng cân nhắc chi phí và lựa chọn hình thức gửi phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc theo dõi hành trình vận chuyển trực tiếp trên ứng dụng cũng góp phần gia tăng tính chủ động trong trải nghiệm gửi hàng cá nhân.

Shipper J&T Express đến tận nơi lấy hàng chỉ với vài thao tác đơn giản.

Anh Thông Minh (33 tuổi, sống tại phường Hòa Hưng, TP. HCM), nhân viên văn phòng, cho biết ứng dụng trở thành giải pháp linh hoạt trong những lần cần gửi hàng đột xuất. “Có lần tôi cần gửi đồ gấp cho người thân nhưng không tiện ra bưu cục nên thử đặt đơn trực tiếp trên app. Quá trình tạo đơn khá nhanh, phí gửi hiển thị rõ nên dễ lựa chọn hơn”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, sau nhiều lần sử dụng, anh cũng chủ động giới thiệu ứng dụng cho bạn bè và đồng nghiệp có nhu cầu gửi hàng cá nhân tương tự. “Với những người bận rộn hoặc không tiện di chuyển, việc tự tạo đơn và theo dõi vận chuyển ngay trên điện thoại khá tiện”, anh nói thêm.

Chia sẻ trải nghiệm gửi hàng thông qua cơ chế giới thiệu bạn bè

Không chỉ dừng ở việc tối ưu trải nghiệm sử dụng, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn đẩy mạnh các chương trình referral nhằm mở rộng tệp người dùng thông qua kết nối cá nhân. Điểm khác biệt của hình thức này nằm ở cơ chế “đôi bên cùng có lợi”, khi cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được ưu đãi thực tế.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, người dùng mới khi sử dụng mã giới thiệu hoặc đường link giới thiệu, tải ứng dụng và đăng ký tài khoản thành công sẽ nhận được bộ voucher giảm cước phí với tổng giá trị lên đến 100.000 đồng, thời hạn sử dụng voucher đến 31/7/2026.

Trong khi người giới thiệu, ngoài voucher giảm phí vận chuyển còn có cơ hội sở hữu các phiếu mua hàng trị giá lên đến 150.000 đồng khi đạt các cột mốc giới thiệu thành công 3 và 10 người dùng mới. Thời gian thu thập voucher mua sắm kéo dài đến hết 30/6/2026

Chị Ngọc Nhi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết việc chia sẻ ứng dụng trở nên tự nhiên hơn khi cả hai bên đều nhận được lợi ích thực tế. “Bạn bè tôi cũng hay cần gửi đồ nên khi có mã giới thiệu thì mọi người dễ dùng thử hơn. Tôi cũng có thêm voucher giảm phí vận chuyển nên thấy khá tiện”, chị Nhi chia sẻ.

Theo nhiều người dùng, bên cạnh yếu tố ưu đãi, sự thuận tiện trong thao tác chia sẻ cũng góp phần khiến hình thức giới thiệu bạn bè trở nên phổ biến hơn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể gửi mã hoặc đường dẫn giới thiệu trực tiếp qua các nền tảng nhắn tin quen thuộc.

Kết nối người dùng bằng lợi ích thiết thực

Sự phát triển của referral marketing cho thấy người dùng hiện không chỉ quan tâm đến mức giá hay khuyến mãi ngắn hạn, mà còn ưu tiên những trải nghiệm thực tế và khả năng chia sẻ giá trị với cộng đồng xung quanh.

Mời thêm bạn, nhận thêm quà” khuyến khích người dùng chia sẻ trải nghiệm.

Với chương trình “Mời thêm bạn, nhận thêm quà”, J&T Express hướng đến việc mở rộng trải nghiệm ứng dụng giao hàng dành cho khách hàng cá nhân thông qua các kết nối quen thuộc giữa bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Dựa trên cơ chế chia sẻ trực tiếp trên nền tảng số, doanh nghiệp kỳ vọng người dùng có thể tiếp cận dịch vụ theo cách chủ động, linh hoạt và gần gũi hơn với các hoạt động gửi hàng thường ngày.

Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng ngày càng gắn với nền tảng số, referral marketing được xem là một trong những hướng tiếp cận mang tính thực tế, khi sự lan tỏa không chỉ đến từ quảng cáo mà còn từ chính trải nghiệm sử dụng của người dùng.