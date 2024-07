Tìm hiểu liệu trình "Đánh thức bản ngã" độc quyền tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An

Liệu trình kéo dài từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2024 dành cho những du khách vốn tất bật với nhịp sống thường nhật đang trên hành trình tìm về sự cân bằng trọn vẹn, hay một chốn an nhiên để tiếp thêm năng lượng cho tâm hồn.



Chăm sóc sức khỏe toàn diện



Với liệu trình "Đánh thức bản ngã", hai chuyên gia dày dặn kinh nghiệm gồm Judy Xu - Chuyên gia khai vấn và Sudha Nair - Chuyên gia Sức khỏe tại Four Season The Nam Hải, Hội An sẽ cùng hướng dẫn du khách bước chân vào hành trình chuyển đổi trọn vẹn các khía cạnh của cơ thể - từ thể chất, tinh thần, cảm xúc đến tâm linh.

Thân

Liệu trình sử dụng Oligoscan - công nghệ tiên tiến bậc nhất nhằm hỗ trợ đánh giá chuyên sâu về tình trạng dinh dưỡng, kiểm tra sự mất cân bằng sinh lý cũng như trạng thái căng thẳng oxy hóa trong cơ thể. Công nghệ này cũng cung cấp báo cáo tổng quan gồm tư vấn lối sống, chỉ dẫn dinh dưỡng và chế độ tập luyện thông qua các chỉ số sức khỏe cụ thể.

Cùng với đó, du khách sẽ được hướng dẫn thực hành các kỹ năng ăn trong chánh niệm như chậm rãi cảm nhận từng thành phần của thức ăn hay quan sát các dấu hiệu của cơn đói, từ đó nuôi dưỡng sự gắn kết hoà hợp với thực phẩm. Du khách cũng sẽ thưởng thức thực đơn đặc biệt được Four Seasons tinh chỉnh với các loại siêu thực phẩm giàu dưỡng chất, các món ăn bổ dưỡng và nước ép thanh lọc cơ thể.

Các liệu pháp spa độc đáo của Four Seasons được khéo léo kết hợp cùng phương pháp mát xa truyền thống của Việt Nam, tinh chất tẩy tế bào chết và liệu pháp âm thanh sẽ đưa du khách quay về với trạng thái thư giãn sâu. Đặc biệt, các liệu pháp trên đều sử dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên được trồng tại vườn thảo mộc nằm trong khu nghỉ dưỡng.

Trí

Trọng tâm của liệu trình là cải thiện sự minh mẫn và khả năng tập trung ở mỗi cá nhân. Tại đây, du khách sẽ được học và thực hành các kỹ thuật chánh niệm như thiền Ananda Mandala để cân bằng tất cả luân xa, nâng cao nhận thức bằng cách chú tâm vào hơi thở, cảm giác và sự rung động qua các buổi yoga thường nhật. Đây cũng là dịp để du khách giải phóng nguồn năng lượng tiêu cực tích tụ và vượt qua rào cản tâm lý - các bước quan trọng để dọn dẹp tâm trí, thanh lọc cảm xúc.

Tâm

Những buổi tư vấn riêng và theo nhóm được dẫn dắt bởi hai chuyên gia sẽ hỗ trợ du khách đi sâu vào ý nghĩa thực sự của cuộc sống và thiết lập bản kế hoạch tương lai gắn liền với giá trị cốt lõi của bản thân, đồng thời kết nối với la bàn nội tâm và khai phá tiềm năng vượt trội còn đang ẩn giấu. Với nghi lễ Cacao - một nghi thức thiêng liêng cổ xưa, các chuyên gia sẽ dẫn dắt du khách chuyển hóa những ý niệm đang kìm hãm năng lực của bạn thành sự minh mẫn và tinh thông, tiếp thêm sức mạnh để tiến về phía trước.

Gặp gỡ chuyên gia

Judy Xu là một chuyên gia khai vấn và cố vấn tiên phong áp dụng phương thức tiếp cận thực hành toàn diện vào hành trình chuyển đổi bản thân. Là nhà sáng lập của Balance Health, một trong những phòng khám - trung tâm chữa lành toàn diện danh tiếng hàng đầu khu vực châu Á, cô có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc hỗ trợ giải phóng cảm xúc cũng như trao quyền cho cá nhân trong việc đặt mục tiêu và hiện thực hóa ước mơ. Chuyên môn của Judy trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, gồm thần số học Ho’olokahi, tham vấn trực quan qua hồ sơ Akashic và chữa lành Shaman giáo. Với những thành tựu xuất sắc trên, cô đã hỗ trợ nhiều người đạt được sự cân bằng, thấu hiểu mục tiêu của cuộc sống và tự nhận thức bản thân tốt hơn.

Sudha Nair là chuyên gia y học tự nhiên và yoga. Với sự nghiệp phát triển ở nhiều quốc gia từ Ấn Độ, Hong Kong, Thái Lan đến Việt Nam, cô đã tự xây dựng các chương trình trị liệu kết hợp giữa sức khỏe tinh thần, dinh dưỡng và phòng tránh bệnh tật. Với cô, phương thức duy trì sức khỏe tốt bắt nguồn từ những thói quen nhỏ gắn với tự nhiên như tận hưởng thời gian ngoài trời, các bữa ăn theo mùa và liệu pháp thiên nhiên.