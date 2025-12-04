Tìm được cha ruột thất lạc suốt hơn 20 năm nhờ một bài đăng trên Facebook

Theo thông tin từ VTC News, Queen Soulara Kadija Tall (27 tuổi) là nhà sáng tạo nội dung đến từ Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Cô lớn lên cùng mẹ (hiện đã xa cách) và hai chị gái. Từ nhỏ, sự thiếu vắng hình bóng người cha chưa bao giờ khiến cô thắc mắc, bởi với cô, “chỉ có cha hoặc mẹ” là điều hoàn toàn bình thường. Gia đình hiếm khi nhắc đến người đàn ông có tên trong giấy khai sinh và mỗi khi Queen Kadija hỏi, mẹ cô “luôn im lặng”.

Bước ngoặt đến vào tháng 7/2025, khi Queen Kadija quyết định xem lại giấy khai sinh của mình. Tên người cha là Mountaga Tall, 69 tuổi, hiện ra trước mắt. Sau đó, cô xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy có dòng máu Guinea. "Tôi biết ngay ai là cha mình", cô nói.

Queen Soulara Kadija Tall tìm được cha ruột sau 20 năm nhờ Facebook. Ảnh: VTC News.

Từ manh mối đó, Queen Kadija lên Facebook và đăng thông tin tìm người. Những tình nguyện viên được gọi là “thiên thần tìm kiếm” nhanh chóng hỗ trợ, lần ra một số địa chỉ nơi Mountaga từng sinh sống. Trong số đó có một địa chỉ ở Atlanta, Georgia (Mỹ) gần nơi người yêu cô đang sống.

Queen Kadija cùng người yêu là Damirrea (34 tuổi) tìm đến địa chỉ này và gõ cửa, nhưng Mountaga không còn ở đó. Không bỏ cuộc, cô viết bài đăng thứ hai trong một nhóm Facebook khác có tên “The Girl Code Atlanta”, kể lại câu chuyện của mình và "cầu viện" cộng đồng.

Bài đăng viết: “Chào các chị em, tôi đang cầu xin từ tận đáy lòng mình, xin hãy giúp tôi. Tôi đang tìm cha ruột và thông tin gần đây cho thấy ông có thể sống ở khu vực Atlanta, Georgia. Tôi không biết ông còn sống hay không, nhưng tôi cầu nguyện là ông vẫn còn sống".

Chỉ sau một ngày, hai người đàn ông tự nhận là anh họ đã gửi tin nhắn cho cô. Khi trò chuyện, cả hai xác nhận họ thật sự là họ hàng và lập tức chuyển số điện thoại của Queen cho Mountaga.

Ngày 30/7, điều kỳ diệu mà Queen chưa từng dám mơ tới xảy ra, khi cô nhận được cuộc gọi WhatsApp từ một số lạ, chính là người cha mà cô đã rất lâu không gặp, gọi từ Guinea, nơi ông đã sống suốt 20 năm qua.

Từ cuộc gọi đầu tiên, hai cha con liên tục giữ liên lạc, cố gắng bù đắp những năm tháng đứt đoạn. Ảnh: VTC News.

Queen vừa nghe tiếng ông đã bật khóc. Còn bên kia, Mountaga mở lời: "Kadija, cảm ơn Chúa. Cha đã cầu nguyện cho ngày này". Trong cuộc trò chuyện dài, ông kể về mẹ cô, về hai chị gái và những biệt danh mà các con từng có khi được nhận nuôi, vốn là những chi tiết mà Queen chưa từng được biết đến trong suốt tuổi thơ cô đơn.

Cô tâm sự rằng từng có giai đoạn cuộc sống u ám đến mức muốn từ bỏ tất cả. "Nhưng ngày nghe thấy giọng cha, mọi bóng tối trong tôi tan biến. Từ hôm đó, không ngày nào tôi không trò chuyện với ông", cô nói.

Theo báo Tuổi trẻ, về phần mình, Mountaga cũng kể lại hành trình thất lạc đầy bất ngờ. Ông gặp mẹ Queen năm 1994, Queen chào đời sau đó vào tháng 3/1998. Đến tháng 7/2005, ông bị trục xuất khỏi Mỹ về Guinea, khi con gái mới 7 tuổi. Từ đó, hai cha con mất liên lạc hoàn toàn. "Khi anh họ Kadija gửi ảnh, tôi biết ngay đó là con gái mình. Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày để được gặp lại con bé", ông chia sẻ.

Ông bị trục xuất khỏi Mỹ về Guinea, khi con gái mới 7 tuổi. Ảnh: VTC News.

Từ cuộc gọi đầu tiên, hai cha con liên tục giữ liên lạc, cố gắng bù đắp những năm tháng đứt đoạn. Queen cho biết cô đang lên kế hoạch bay sang Guinea để lần đầu tiên ôm cha ngoài đời thật.

Với Queen Kadija, Facebook không chỉ giúp cô tìm thấy một người thân, mà giúp cô tìm lại cả nguồn cội, tình cảm, và phần lịch sử bị bỏ trống suốt 27 năm cuộc đời.