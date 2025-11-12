Thất lạc năm 7 tuổi, người phụ nữ treo thưởng 1 căn hộ cho ai tìm giúp gia đình

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 10/11, chị Vương Lệ Bình ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) công khai tìm kiếm người thân, thu hút sự chú ý rộng rãi.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chị Vương đứng trong một căn hộ và cho biết, chị vẫn còn căn hộ ở cách đó 100m. Giọng chị trầm tĩnh nhưng đầy xúc động: “Nếu năm xưa tôi không bị thất lạc thì mái ấm này giờ đây đã dành cho họ rồi".

Theo QQ, năm 1992, khi 7 tuổi, Vương Lệ Bình bị bọn buôn người bán cho một gia đình ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, với giá 3.882 NDT (hơn 14 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại).

Trong ký ức mờ nhạt, chị nhớ nhà cha mẹ ruột có phần dưới xây đá, phần trên bằng gỗ. Chị có một chị gái và một anh trai (hoặc em trai).

Chị Vương Lệ Bình thời niên thiếu. Ảnh: Jimu News.

“Cha tôi từng bị thương khi chặt củi. Cha nuôi bảo rằng lúc mới gặp tôi nói tiếng phổ thông rất chuẩn”, chị nó

Trớ trêu thay, cha mẹ nuôi của Vương Lệ Bình từng mất một cô con gái nhỏ, và họ đặt cho chị chính cái tên của người đã khuất. “Vì điều đó, tôi bị trêu chọc suốt thời thơ ấu. Nhưng với tôi, điều day dứt nhất là không biết cha mẹ ruột đang ở đâu, liệu họ còn sống hay đã mất”, Vương Lệ Bình kể.

Theo VnExpress, bước ngoặt xảy ra khi Vương lập gia đình và làm mẹ. Chính cha mẹ nuôi đã khuyên chị: "Con cũng đã làm mẹ rồi, hãy đi tìm cha mẹ ruột đi. Nếu chậm vài năm nữa, có lẽ con chỉ còn tìm thấy một nắm đất". Câu nói khiến chị rơi nước mắt và quyết tâm hành động.

Từ năm 2012, Vương đã lấy mẫu máu gửi vào cơ sở dữ liệu tìm người thân và liên tục đăng video kêu gọi hỗ trợ. Bên cạnh đó, chị còn tham gia các nhóm hỗ trợ những người bị buôn bán, vừa để tìm kiếm manh mối, vừa giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình.

Chị cũng sẵn sàng tặng một căn hộ cho người cung cấp manh mối quyết định giúp cô tìm được cha mẹ ruột. Ảnh: Sina.

Giờ đây, ở tuổi 40, Vương Lệ Bình là một người thành đạt tại Thâm Quyến, có sự nghiệp ổn định. Nhưng khi nói về gia đình, giọng chị vẫn nghẹn lại: “Tôi chỉ muốn được ăn bữa cơm do cha mẹ ruột nấu".

Vài năm trước, chị đã mua nhiều căn hộ trong cùng tòa nhà và trang trí giống hệt nhau, dành riêng cho ngày đoàn tụ. “Tôi muốn khi cả nhà sống cùng tầng, chỉ cần ngửi thấy mùi cơm là biết người thân đang ở gần”, chị nói.

Chị cũng sẵn sàng tặng một căn hộ cho người cung cấp manh mối quyết định giúp cô tìm được cha mẹ ruột. “Tôi không cần nổi tiếng hay thương hại. Tôi chỉ muốn tìm được cha mẹ - dù họ là ai, chỉ cần họ không bỏ rơi tôi”, chị nói.

Hiện nay, câu chuyện của Vương Lệ Bình đang được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Hàng trăm người đã gửi tin nhắn, hồ sơ ADN, hình ảnh để giúp chị tìm thân nhân. Nhiều bậc cha mẹ thất lạc con cũng liên hệ, mong một phép màu xảy ra.