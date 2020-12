Tìm đâu được điểm đến ngàn tiện ích cho chị em và gia đình ngoài TTTM siêu to khổng lồ này

Thoả sức mua sắm cuối năm



Đặt chân vào đến TTTM là chị em đã bị "loá mắt" ngay bởi hơn 90 gian hàng thời trang và phụ kiện, đủ hết "bộ sậu" với những cái tên quen thuộc: Lacoste, Clarks, Charles & Keith, Lyn, Pedro…. Rồi đến các nhãn mỹ phẩm nổi tiếng: Innisfree, The Body Shop, Yves Rocher…hàng ngàn giá hời, tha hồ tranh thủ mua sắm dịp cuối năm.

Chị em thoả thích mua sắm cuối năm trong ngập tràn deal hot từ các nhãn hàng yêu thích

Giá tốt thôi chưa đủ, ở đây còn toàn những mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đang "on trend" mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng sẽ hài lòng. Bạn Lê Nhi (23 tuổi, Stylist) không giấu được sự háo hức khi được chìm đắm trong không gian thời trang chia sẻ "AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là một địa điểm mà tôi chắc chắn sẽ thường xuyên đến để cập nhật nhanh nhất các xu hướng thời trang, phụ kiện. Hôm nay tôi cũng đã "tậu" được kha khá món đồ ưng ý ở đây nên rất vui"



Thoả sức vui chơi cho cả gia đình

Như một vũ trụ giải trí thu nhỏ, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân ngập tràn các trò chơi giải trí đặc sắc để chị em cùng gia đình có thể tham gia ngay lập tức.

Nếu như ngay tại tầng 1 TTTM là một bảng điện tử khổng lồ cho chị em thỏa sức chơi game tương tác nhận quà thì tầng 3 lại có cả một thiên đường vui chơi cho các bé và gia đình, bao gồm rất nhiều khu giải trí nổi tiếng như Tiniworld, Kidzooona, Timezone, Dream Games… và khu vui chơi miễn phí cho trẻ em.

Rất nhiều các gia đình thích thú chụp ảnh lưu niệm tại khu vui chơi miễn phí được trang trí theo phong cách Giáng sinh thuộc tầng 3 TTTM

Thoả sức ăn uống với không gian ẩm thực đa dạng

Tại khu vực ẩm thực AEON MALL Hải Phòng Lê Chân có muôn vàn lựa chọn món ăn phong phú từ Âu đến Á: Khám phá ẩm thực Ý có ngay Al Fresco’s, thưởng thức bít tết Pháp phải là Lemonde Steak, thử pizza kiểu Nhật chất ngất, sang chảnh nhất định là Pizza 4P’s. Đặc biệt với chị em đam mê nướng lẩu thì bạt ngàn lựa chọn với Manwah, Lẩu Ba Lý, Yakimono, Gogi House,..và khu Food Coast tầng 3 nhiều khuyến mãi hấp dẫn hơn hẳn ở bên ngoài mà đồ ăn thì vô cùng chất lượng.

Không gian ẩm thực rộng rãi được bố trí gần gũi với thiên nhiên, vậy nên dù có đi ăn cùng gia đình hay nhóm bạn đều sẽ tìm được những góc ngồi phù hợp. Nếu cần một địa điểm đi tụ tập bạn bè cuối năm thì đây chính là một gợi ý lý tưởng nhé các bạn!

"Không gian thoáng và sạch sẽ, đồ ăn đa dạng nên bọn em rất thích hẹn gặp nhau ở đây, ăn xong đi mua sắm và uống nước rất tiện", Mỹ Anh đi cùng nhóm bạn chia sẻ

Thoả sức check-in sống ảo

Ăn uống, mua sắm xong thì không thể thiếu những bức ảnh check in sống ảo. Rủ nhau vào loạt quán cafe sang xịn với những góc decor sang chảnh đậm màu sắc lễ hội để vừa nhâm nhi chút đồ uống nóng, vừa "sản xuất" những bức ảnh sống ảo đủ post quanh năm ở The Coffee House, The Angel-in-us, Smoothies Town…

Bên cạnh đó, 2 cây thông Noel siêu to khổng lồ cùng 5 sảnh chính là những góc chụp hot hit nhất tại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân, nên là chị em nào đến đây cũng phải check in bằng được mới yên tâm đi về.

Cây thông 14m nằm bên vườn hoa ngoài trời là điểm check in không thể bỏ qua của rất nhiều chị em khi đến AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Góc trần xanh tại Sảnh San hô được đặc biêt yêu thích để gửi gắm những bức hình sống ảo siêu đậm chất của chị em. Nguồn: Internet

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân là điểm đến "tất cả trong một" nên chị em mùa cuối năm này chẳng cần suy nghĩ đi đâu, làm gì, chơi gì. Chỉ cần đến đây đã có thể trải nghiệm mọi dịch vụ; thích ăn có ăn, cần chơi có chơi; thích mua sắm có ngay hàng loạt thương hiệu ưu đãi vô cùng tiết kiệm.