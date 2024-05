Tiktoker "vua quạt" bị tịch thu hàng nghìn linh kiện và xử phạt số tiền lớn

Ngày 7/5, Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt điện nhập lậu đối với ông T.Đ.T. trú tại xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Ông T. là chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok “vua quạt”.

Trước đó, ngày 16 và 17/4, Đoàn kiểm tra do Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an huyện Yên Phong kiểm tra đột xuất Cơ sở sản xuất, kinh doanh quạt điện của ông T..

Cơ quan chức năng tịch thu gần 3.000 linh kiện quạt điện nhập lậu của ông T.. Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả thẩm tra xác minh, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông T.Đ.T. với 3 hành vi vi phạm gồm: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không thực hiện việc công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy.

Đồng thời tịch thu 1.200 chiếc tụ điện và 1.385 mô tơ điện nhập lậu có tổng trị giá 31.175.000 đồng. Buộc ông T.Đ.T thu hồi và tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với số quạt điện đã đưa ra lưu thông trên thị trường và số quạt điện bị tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 2.

Bên trong cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm quạt điện của tài khoản mạng xã hội Tiktok "vua quạt". Ảnh: Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, theo thông tin trên báo Công thương, tài khoản Tiktok mang tên “Vua quạt” thường xuyên livestream giới thiệu, tư vấn các sản phẩm quạt điện do đơn vị Cơ điện Yên Phong sản xuất có dấu hiệu kém chất lượng, không đảm bảo yếu tố an toàn theo các quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro: Tiêu hao điện năng quá tiêu chuẩn; tiềm ẩn nguy cơ chập, cháy; tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người sử dụng.



Trên nền tảng mạng xã hội Tiktok, tài khoản mang tên “Vua quạt” tư vấn cho người tiêu dùng về các sản phẩm quạt điện do cơ sở Cơ điện Yên Phong sản xuất. Tuy nhiên, tài khoản trên không mở tính năng TikTok shop mà người này thực hiện việc “chốt đơn” trên Zalo và qua số điện thoại.

Tuy nhiên, theo thuật lại trên báo Tuổi trẻ, khi lực lượng chức năng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến xác minh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của “vua quạt” và trao đổi nội dung tố giác của công dân thì ông T. đã livestream trên TikTok với những câu từ thiếu kiềm chế.

Sau đó, “vua quạt” đã đăng clip xin lỗi cán bộ công an thuộc tổ kiểm tra vì bản thân “nóng tính”, “có nhiều lời lẽ quá đáng”, “lời lẽ không hay”, “không có lời lẽ chuẩn mực” và mong muốn các tài khoản TikTok khác gỡ video, hình ảnh về sự việc.