Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip được quay tại đường phố ở Đức, của một nam thanh niên người Việt Nam đang là du học sinh tại đây. Đáng nói, trong video của mình, anh chàng này có những hành động bị cho là phản cảm, có hành vi chế giễu một em nhỏ khuyết tật, mắc hội chứng Down xuất hiện trong clip.

Cũng trong video, khi làm hành động phản cảm đó, bố mẹ của em nhỏ cũng đã quay lại và nhìn anh chàng này rất lâu. Trong khi đó, nam thanh niên vừa xin lỗi nhưng vẫn tỏ thái độ cười cợt, thiếu nghiêm túc, thậm chí còn nói mình đến từ một đất nước khác không phải Việt Nam.

Nam TikToker đang gây tranh cãi vì có hành vi bị cho là chế giễu người khuyết tật ở nước ngoài khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

Chính điều này đã khiến video lan truyền trên MXH và nhận nhiều bình luận phẫn nộ, chỉ trích từ netizen. Nhiều người cho rằng, hành vi của nam thanh niên là thiếu chuẩn mực đạo đức, gây khó chịu và thậm chí làm tổn thương đến không chỉ gia đình trong clip mà cả những ai vô tình xem được video.

Được biết, người này là Nguyễn Phi Anh (SN 2003, quê Hà Tĩnh), TikToker du học sinh Đức sở hữu gần 28k người theo dõi và 1,3 triệu lượt thích. Phi Anh bắt đầu hành trình du học của mình từ tháng 6 năm nay. Đây cũng là thời điểm Phi Anh làm các nội dung trên MXH về cuộc sống của du học sinh tại Đức. Các video của Phi Anh thường chủ yếu tập trung vào outfit, bắt trend nhảy, hát và quay khung cảnh xung quanh thành phố.

Nam thanh niên được nhắc đến là Nguyễn Phi Anh - TikToker, du học sinh tại Đức

Ngay sau khi đoạn clip trên viral, từ ngày 8/10 Phi Anh đã tạm thời tắt bình luận, ẩn video phản cảm trên TikTok và giữ im lặng. Cho đến mới đây ngày 12/10, nam TikToker mới chính thức lên tiếng về sự việc và gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng.

Theo đó, Phi Anh giải thích đây hoàn toàn là xuất phát từ sự vô tình, không có ác ý và video đã được quay từ cách đây 2 tháng. Nam TikToker cho biết, những ai đừng theo dõi sẽ biết anh thường quay video theo kiểu “điên điên”, nội dung cũng có phần lố lăng dù xung quanh có người hay không. Do đó, Phi Anh bày tỏ đó là một phần tính cách của bản thân chứ không cố ý gây tổn thương đến người khác.

“Mình viết lời xin lỗi này gửi đến bé gái trong video, gia đình bé, và cả những ai đã bị tổn thương hoặc khó chịu vì hành động của mình.

Cách đây 2 tháng, mình có đăng một video điên điên như bao clip mình từng làm trước đó. Ai theo dõi mình từ lâu hay là bạn bè thân thiết đều biết khi quay video hay không quay video mình cũng hay làm kiểu lố lăng, tưng tưng dù có người hay không có người xung quanh, dù ở nhà hay ngoài đường, đó là một phần tính cách, không phải để gây tổn thương ai cả.

Video đó được quay tại một ngã tư đèn đỏ, nơi có rất nhiều người. Nhưng đến ngày 8/10, video bắt đầu được chia sẻ lại và nhận rất nhiều phản ứng gay gắt, vì một hành động trong video bị cho là chế giễu và xúc phạm một bé gái khuyết tật.

Sự việc đó hoàn toàn vô tình, không có ác ý. Nhưng khi mình nhận ra nó gây tổn thương, mình đã xóa video ngay lập tức và viết lời xin lỗi đầu tiên”, Phi Anh viết.

Phi Anh đăng tải bài xin lỗi trên các nền tảng MXH của mình

Cũng trong bài đăng, nam TikToker tiết lộ bản thân cũng là một người có khiếm khuyết ở tay, thường xuyên bị bạn bè chế giễu khi đi học nên không bao giờ có ác ý xúc phạm người có khiếm khuyết. Bởi Phi Anh hiểu rất rõ cảm giác bị tổn thương khi người khác coi thường hay cười cợt vì sự khác biệt. Do đó, nam du học sinh cũng hiểu hành vi của mình khi bị nhìn nhận là cố tình chế giễu một em bé như vậy là điều sai trái, không gì có thể bào chữa.

Phi Anh cho biết thêm từ ngày 9/10, anh đã liên tục quay lại đúng góc ngã tư nơi quay clip với hi vọng có thể gặp lại gia đình của em bé để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Tuy nhiên, dù đã hỏi người dân, anh vẫn chưa biết danh tính gia đình.

“Mình hỏi những người xung quanh khu vực đó, nhưng không ai biết thông tin. Mình cũng hỏi luôn cảnh sát nhưng họ trả lời rằng không có quyền tiết lộ danh tính hay giúp tìm người trong trường hợp này và điều đó là đúng theo luật pháp Đức: Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân là bắt buộc.

Cho đến giờ, mình vẫn chưa thể tìm được gia đình bé (mình sẽ cố gắng bằng được). Nếu gia đình tình cờ đọc được những dòng này, xin hãy cho mình một cơ hội, để được gặp mặt và nói lời xin lỗi một cách trực tiếp và chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Mình hiểu rằng dù mình có sửa sai hay xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể lấy lại cảm xúc của những người đã bị tổn thương. Nhưng mình đã, đang và sẽ cố gắng hết sức để chịu trách nhiệm đến cùng”, nam TikToker bày tỏ.

Cuối cùng, Phi Anh cho hay những ngày vừa qua gặp ảnh hưởng khá nhiều về tinh thần vì nhận nhiều lời chỉ trích, phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Nam TikToker cũng nhận thấy đây là bài học đắt giá cho bản thân và mong muốn có thể khép lại mọi chuyện tại đây.

Về phía cộng đồng mạng, nhiều người vẫn bày tỏ sự không hài lòng ngay phía dưới bài đăng xin lỗi của Phi Anh. Netizen cho rằng, nếu không ai phát hiện và lên án thì nam TikToker sẽ không bao giờ nhận ra, xin lỗi và có thể vẫn tiếp tục hành vi phản cảm của mình.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng nếu Phi Anh thấu hiểu sự tổn thương khi bị người khác chọc ghẹo vì khiếm khuyết của mình, thì ngay từ đầu không nên đăng tải video lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc viết lời xin lỗi bằng tiếng Việt và mong gia đình em bé người nước ngoài có thể đọc được cũng là điều khiến dân tình đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Song, một số bình luận khác cho rằng nam TikToker đã nhận bài học, có động thái sửa sai thì cũng nên khép lại ồn ào thay vì tiếp tục tạo tranh cãi trên MXH.