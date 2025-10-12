Vụ việc nữ du học sinh Lào, cô Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (sinh năm 2001) bị kẻ gian móc mất tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và điện thoại iPhone 17, tại khu vực Hoàng thành Thăng Long vào tối 11/10 đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Điều đáng mừng, chỉ sau vài giờ trình báo và tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã mang lại tin vui bất ngờ cho cô gái.

Đến thời điểm hiện tại, Maysaa - cô gái đang theo học Thạc sĩ tại Hà Nội, đã thông báo tin mừng trên mạng xã hội: chiếc điện thoại iPhone 17 đã được tìm thấy và bàn giao lại.

Không giấu nổi sự xúc động và niềm vui vỡ òa, Maysaa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội. Cô chia sẻ với giọng nghẹn ngào:

"Em cảm ơn các anh công an Ba Đình, em cảm ơn rất nhiều. Hiện tại sau 3-4 tiếng tìm kiếm điện thoại, giờ đã tìm được rồi mọi người ơi. Em thực sự cảm ơn, em không biết phải nói gì, thực sự cảm ơn các anh. Quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Các anh đã bàn giao lại điện thoại cho em rồi."

Trước đó, câu chuyện của Maysaa, một du học sinh nổi tiếng với những video chia sẻ tích cực về văn hóa và ẩm thực Việt Nam, đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Đặc biệt, thông tin cô vừa quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt Việt Nam và mới mua chiếc điện thoại iPhone 17 khiến nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Vụ mất cắp này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải sự cố tại Việt Nam, gây ra sự hoang mang lớn.

May mắn thay, sự vào cuộc nhanh chóng và hiệu quả của Công an phường Ba Đình đã giúp tài sản quan trọng được tìm lại. Việc tìm thấy chiếc điện thoại không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, củng cố thêm tình cảm và niềm tin của nữ du học sinh Lào xinh đẹp này vào con người và đất nước Việt Nam.

Maysaa Bouavone Phanthaboouasy

Maysaa được biết đến là một cô gái Lào xinh đẹp và tài năng. Năm 18 tuổi, cô đoạt giải nhì trong kỳ thi ASEAN Quiz cấp tỉnh và nhận được học bổng toàn phần du học Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, cô tiếp tục trúng học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok với 1 triệu người theo dõi và Fanpage Facebook hơn 431.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những góc nhìn tích cực và năng lượng về cuộc sống và văn hóa Việt Nam.