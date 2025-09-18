Mới đây, thông tin Giao Heo qua đời ở tuổi 33, do tai nạn giao thông, gây xôn xao. Thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là về mảng công nghệ, review đồ ăn. Đông đảo người hâm mộ bàng hoàng, gửi lời tiễn biệt.

Nhiều người cũng tràn vào các tài khoản mạng xã hội cá nhân của Giao Heo để gửi lời chia buồn.

Giao Heo qua đời vào sáng nay - ngày 18/9, vào khoảng 9h sáng do tai nạn giao thông.

Giao Heo, tên thật là Hồ Hoàng Giao, SN 1992 tại Buôn Ma Thuột, đang sống và làm việc tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Anh sở hữu kênh TikTok cá nhân với 1,8 triệu người theo dõi, gần 40 triệu lượt yêu thích. Các nền tảng mạng xã hội khác cũng sở hữu lượng follow cao không kém với hơn 162 nghìn lượt theo dõi trên Facebook cá nhân. Trên YouTube, kênh của anh có 682k người đăng ký.

Đây đều là nơi mà Giao Heo chia sẻ các video về công nghệ cũng như những clip hướng dẫn nấu ăn, bắt đầu từ năm 2021 đến nay. Phong cách đặc trưng của nam TikToker này là sự hài hước, vui vẻ và nụ cười “thương hiệu”. Câu nói “HEHE BOIZ” mang "thương hiệu" cá nhân của Giao Heo chính là từ khóa giúp anh thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Nói về nội dung review món ăn, nấu ăn, Giao Heo nhanh chóng thu hút, chiếm được cảm tình từ người xem với các video nấu các món ăn ngon, dễ làm và gần gũi. Anh cũng không ngừng đổi mới, không chỉ dừng lại ở công thức các món ăn mà còn ở cả cách thức tiếp cận công chúng, đặc biệt là người trẻ với những clip lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng, phim hoạt hình hay các trào lưu trên mạng.

Chẳng hạn video làm món Lava Chicken phỏng theo phim “MINECRAF”, đạt 24 triệu lượt xem vào hồi tháng 4 vừa qua.

Giao Heo nổi tiếng với các clip nấu ăn, review món ăn.

Giao Heo từng thắng giải “Best Cooking” năm 2021 của TikTok, với chủ đề “Ăn cùng TikTok”.

Ngoài ra, Giao Heo còn làm thêm các nội dung review về các sản phẩm công nghệ, các sản phẩm gần gũi với đời sống, tiện ích,.... Với việc hoạt động nghiêm túc trong lĩnh vực chuyên môn, các nội dung chất lượng, nói "không" với ồn ào, scandal, anh được rất nhiều người yêu quý.

Anh cũng được yêu mến với các clip review công nghệ.

Được biết, trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng có 11 năm làm đầu bếp tại TP.HCM. Sau khi về quê lập nghiệp, Giao Heo mở quán ăn nhỏ, nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, anh gặp khó khăn và bén duyên với con đường sáng tạo nội dung số từ năm 2021.

Ảnh: FBNV, TikTok nhân vật