Điểm chung giữa hai bé gái 14 tuổi ở Hà Nội, Lào Cao được giải cứu khỏi đường dây mua bán người: Hồi chuông cảnh tỉnh cho gia đình

Hai bé gái cùng tròn 14 tuổi, một em sống ở Hà Nội, một em đến từ vùng biên giới Cao Bằng. Khác nhau về hoàn cảnh sống, nhưng cả hai đều có chung một điểm: bị những người quen qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi gia đình, trường học để rồi rơi vào đường dây mua bán người. Đáng lo ngại hơn, sau khi bị đưa đến các cơ sở karaoke, các em không những không kiếm được tiền như lời hứa mà còn bị kiểm soát, chuyển từ nơi này sang nơi khác và mang trên mình những khoản nợ ngày càng lớn.

Câu chuyện của hai đứa trẻ trong phóng sự "Giải cứu nhiều trẻ em khỏi ổ nhóm mua bán người" mới đây là lời cảnh báo đối với các gia đình về những nguy cơ đang hiện hữu trên không gian mạng, nơi một lời hỏi han, một lời hứa hẹn việc làm cũng có thể trở thành điểm khởi đầu của một hành trình đầy cạm bẫy.

Ảnh VTV

Từ lời rủ rê trên mạng đến những khoản nợ không lối thoát

Theo thông tin được VTV phản ánh, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương khác.

Trong vụ án, 34 nạn nhân đã được giải cứu, trong đó có 12 trẻ em dưới 16 tuổi. Đằng sau con số ấy là những câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xót xa, bởi các nạn nhân còn quá nhỏ tuổi để có thể tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt và bóc lột.

Một trong số đó là bé gái 14 tuổi, đang học lớp 8 tại một xã ngoại thành Hà Nội. Bố mẹ ly hôn, em sống cùng bố. Qua những cuộc trò chuyện với một người bạn trên mạng xã hội, em được người quen qua mạng rủ rê nghỉ học đi làm kiếm tiền.

Lời mời gọi có thể đã mở ra trước mắt cô bé viễn cảnh về một công việc giúp em có thu nhập, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Em bị đưa vào đường dây mua bán người, lần lượt qua 4 cơ sở karaoke.

Trong một trường hợp khác, một bé gái người dân tộc Dao, vừa tròn 14 tuổi, quê ở một xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mong muốn kiếm tiền phụ giúp bố mẹ, em tin tưởng người quen qua mạng rồi đi theo lời rủ rê. Thế nhưng, thay vì có được công việc để cải thiện cuộc sống gia đình, em lại bị đưa vào các cơ sở karaoke và trở thành nạn nhân của đường dây mua bán người.

Theo lời kể của nạn nhân, các em từng bị nhốt trong một căn phòng khóa cửa. Em cho biết trước đó có những người tìm cách bỏ trốn, nhưng phải nhảy từ tầng 5 xuống tầng 1 mới thoát được. Sau đó, người bỏ trốn lại bị bắt và bán sang một quán khác.

Mạng xã hội trở thành cánh cửa để tội phạm tiếp cận trẻ em

Hai câu chuyện có một điểm chung đặc biệt đáng lưu tâm: các em đều bị dụ dỗ thông qua những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội.

Đây cũng là một trong những phương thức tiếp cận nạn nhân được các cơ quan chức năng cảnh báo. Theo thông tin được báo Một Thế Giới phản ánh, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng TP.HCM đã khám phá 3 vụ án mua bán người, giải cứu 9 trường hợp là trẻ em và tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây liên quan.

Thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng đa dạng. Thay vì chỉ tiếp cận trực tiếp, các đối tượng có thể sử dụng tài khoản ảo, tham gia những hội nhóm việc làm hoặc lập nhóm kín trên mạng xã hội để tìm kiếm người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập.

Những lời mời gọi thường đánh trúng tâm lý của người trẻ: việc nhẹ, lương cao, không cần kinh nghiệm; cơ hội làm việc ở nơi khác với thu nhập hấp dẫn; hoặc những lời hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi đã tạo dựng được lòng tin, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch, từng bước khiến nạn nhân đồng ý rời khỏi nơi ở quen thuộc và đi theo mình.

Với trẻ vị thành niên, nguy cơ càng đáng lo ngại bởi các em có thể chưa đủ kinh nghiệm để nhận diện những dấu hiệu bất thường trong một mối quan hệ trực tuyến. Một người thường xuyên trò chuyện, lắng nghe tâm sự hay tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ có thể nhanh chóng trở thành người mà trẻ tin tưởng, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Đặc biệt, khi trẻ đang có những khó khăn về tâm lý, gia đình hoặc kinh tế, lời hứa hẹn về tiền bạc và sự độc lập có thể càng trở nên hấp dẫn. Những em muốn giúp đỡ bố mẹ, muốn tự kiếm tiền hoặc đơn giản là mong có một cuộc sống khác với hiện tại có thể dễ dàng bị đánh trúng tâm lý.

Gia đình cần làm gì để trẻ không trở thành nạn nhân tiếp theo?

Câu chuyện đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cha mẹ: bảo vệ con trên không gian mạng không thể chỉ dừng ở việc nhắc nhở không nói chuyện với người lạ hay cấm sử dụng điện thoại.

Điều quan trọng là trẻ cần được trang bị khả năng nhận diện những lời mời gọi đáng ngờ. Các công việc hứa hẹn mức lương cao bất thường, không yêu cầu kinh nghiệm nhưng đòi hỏi trẻ phải đi xa, nghỉ học hoặc giữ bí mật với gia đình đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Trẻ cũng cần hiểu rằng người quen qua mạng, dù trò chuyện thân thiết trong thời gian dài, vẫn có thể không phải người đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, cha mẹ cần duy trì sự kết nối đủ gần để trẻ sẵn sàng chia sẻ khi gặp một người lạ có hành vi bất thường hoặc nhận được lời mời gọi hấp dẫn. Khi con muốn kiếm tiền, muốn nghỉ học hay đột nhiên đề nghị đi làm xa, thay vì chỉ trách mắng hoặc lập tức quy kết con hư hỏng, người lớn nên tìm hiểu điều gì đang khiến trẻ đưa ra lựa chọn ấy.

Một đứa trẻ có thể bị dụ dỗ vì tò mò, vì muốn có tiền, vì tin rằng mình đủ lớn để tự quyết định hoặc vì đang tìm kiếm sự quan tâm. Lắng nghe không có nghĩa là đồng tình với mọi quyết định của con, mà là tạo điều kiện để cha mẹ nhận ra nguy cơ trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Nhà trường cũng cần tăng cường giáo dục kỹ năng an toàn trên mạng, hướng dẫn học sinh cách xác minh thông tin tuyển dụng, cách ứng phó khi bị đe dọa và tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn đáng tin cậy. Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị dụ dỗ rời khỏi nơi ở, bị ép buộc hoặc mất liên lạc bất thường, gia đình cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng, không tự mình đối đầu với những đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Hai bé gái 14 tuổi đã được giải cứu, nhưng những gì các em trải qua là lời cảnh tỉnh không thể xem nhẹ. Trên không gian mạng, một mối quan hệ tưởng như vô hại có thể che giấu những mục đích nguy hiểm; một lời hứa kiếm tiền có thể dẫn trẻ đến nơi không còn khả năng tự quyết định cuộc sống của mình.

Bảo vệ trẻ trước nạn mua bán người vì thế không chỉ là ngăn con gặp người lạ, mà còn là giúp con hiểu về những rủi ro, biết đặt câu hỏi trước lời mời gọi hấp dẫn và luôn có một nơi an toàn để quay về khi gặp chuyện. Bởi đôi khi, điều giúp trẻ tránh được cạm bẫy không phải là một lời cấm đoán nghiêm khắc, mà là việc các em đủ tin tưởng để kể với cha mẹ rằng mình đang được một người trên mạng rủ rê đi đâu đó.