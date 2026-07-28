TikToker Phạm Ngọc Dũng và cuộc sống phía sau những video triệu lượt xem

Nhiều người biết đến TikToker Phạm Ngọc Dũng qua những video trên mạng xã hội với hình ảnh gần gũi, năng lượng tích cực và những chuyến đi đến các vùng quê, bệnh viện hay những mái nhà còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng, phía sau hàng trăm nghìn lượt theo dõi là một cuộc sống ít khi có khái niệm về giờ giấc và những ngày mà chiếc điện thoại gần như không lúc nào ngừng đổ chuông.

Sau những video triệu lượt xem, TikToker Phạm Ngọc Dũng chọn cuộc sống thiện nguyện

Phạm Ngọc Dũng kể, điều thay đổi nhiều nhất kể từ khi trở thành một TikToker có sức ảnh hưởng không phải là lượng người theo dõi, mà là trách nhiệm. Mỗi ngày, anh nhận rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ những người mong được kết nối, chia sẻ hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Có những cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm, có những tin nhắn được gửi từ một bệnh viện xa, cũng có những người chỉ cần một người lắng nghe.

"Ngày trước, tôi chỉ nghĩ làm nội dung là chia sẻ những điều mình thấy hay. Bây giờ, mỗi khi cầm điện thoại lên, tôi hiểu rằng phía bên kia có thể là một người đang rất cần giúp đỡ," anh nói.

TikToker Dũng Bánh Mì chuẩn bị tã, sữa trao tặng cho các em nhỏ

Cuộc sống của TikToker Phạm Ngọc Dũng vì thế không còn gói gọn trong việc quay video hay sáng tạo nội dung. Lịch trình mỗi ngày thường bắt đầu từ rất sớm, với việc xử lý hàng chục tin nhắn, sắp xếp công việc, di chuyển đến nhiều địa phương rồi trở về khi trời đã khuya. Có thời điểm, anh gần như không có ngày nghỉ.

Ít ai biết rằng để duy trì guồng quay ấy, Phạm Ngọc Dũng phải học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Những bữa cơm vội, những chuyến xe kéo dài hàng trăm kilomet hay việc vừa dựng video vừa trả lời điện thoại đã trở thành điều quen thuộc.

Dũng Bánh Mì (phải) tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam - Tuổi trẻ tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng 2025

Là một người làm nội dung trên nền tảng số, anh cũng đối diện không ít áp lực. Mỗi sản phẩm đăng tải đều có thể nhận hàng nghìn bình luận với nhiều góc nhìn khác nhau. Có những lời động viên giúp anh có thêm động lực, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều khiến anh phải nhìn lại cách mình làm việc.

"Tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Điều duy nhất có thể làm là luôn minh bạch, chân thành và chịu trách nhiệm với những gì mình chia sẻ", TikToker Dũng Bánh Mì bày tỏ.

Với Dũng Bánh Mì, danh xưng TikToker chỉ là một phần công việc

Sau nhiều năm gắn bó với mạng xã hội, điều khiến anh trân trọng nhất không phải những con số về lượt xem hay lượt theo dõi, mà là những mối quan hệ được xây dựng từ sự tin tưởng. Với anh, mạng xã hội chỉ là công cụ, còn giá trị lâu dài nằm ở cách con người đối xử với nhau ngoài đời thực.

Ở tuổi trưởng thành, Phạm Ngọc Dũng cho biết mình không còn đặt mục tiêu nổi tiếng bằng mọi giá. Anh muốn phát triển hình ảnh theo hướng bền vững hơn, tiếp tục sáng tạo nội dung tích cực, đồng thời dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang lại giá trị cho cộng đồng và truyền cảm hứng về lối sống sẻ chia.

"Tôi nghĩ ai rồi cũng sẽ có lúc được biết đến và cũng sẽ có lúc ít người nhắc đến. Điều còn lại sau cùng là mình đã sống như thế nào và để lại điều gì cho người khác", anh nói.

Phía sau những video ngắn chỉ vài chục giây là một nhịp sống bận rộn, nhiều áp lực nhưng cũng đầy lựa chọn. Với Dũng Bánh Mì, danh xưng TikToker chỉ là một phần công việc. Điều anh mong muốn giữ gìn lâu dài là sự tử tế trong cách sống và sự chân thành với những người đã tin tưởng, đồng hành cùng mình.