Đi Hạ Long cùng trẻ nhỏ, chọn khách sạn thế nào để bố mẹ cũng được thực sự nghỉ dưỡng?

Với các gia đình ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, Hạ Long là một trong những lựa chọn khá thuận tiện. Khoảng cách không quá xa cho một chuyến đi cuối tuần, trong khi trải nghiệm lại đủ đa dạng: tắm biển, vui chơi, đi tàu tham quan vịnh, thưởng thức hải sản hay đơn giản là dành vài ngày nghỉ ngơi bên nhau.

Đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn nơi lưu trú thường có thêm một loạt tiêu chí khác so với những chuyến đi của người lớn: phòng có đủ rộng không, có bể bơi hay khu vui chơi cho trẻ không, việc ăn uống có thuận tiện không và quan trọng không kém là chi phí phát sinh cho các con.

Đó cũng là lý do một chính sách dành cho gia đình tại Novotel Ha Long Bay được rất nhiều gia đình ưa chuộng.

Một lựa chọn "đúng nhu cầu" của gia đình có trẻ nhỏ

Bên cạnh chính sách dành cho trẻ em, vị trí cũng là một lợi thế của Novotel Ha Long Bay khi khách sạn nằm ngay khu vực Bãi Cháy, hướng ra Vịnh Hạ Long.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Cháy bắt trọn tầm nhìn ra Vịnh Di sản - nơi từng là "Biệt Thự Nhà Tròn" vinh dự và tự hào đón tiếp bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Chí Công, bác Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước.

Tháng 10 năm 2008, Novotel Ha Long Bay vươn ra biển lớn trở thành khách sạn Quốc tế duy nhất tại Hạ Long mang thương hiệu Quốc tế được quản lý bởi tập đoàn Accor, với hình ảnh cánh chim hải âu trắng khéo léo ôm lấy quả trứng, lưu giữ và tái hiện thiết kế "nhà tròn" đặc trưng năm xưa, mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, tiện nghi và đầy tự hào theo từng gạch nối thời gian.

Theo thông tin trên hệ thống chính thức của Accor, khách sạn nằm cách bãi biển Bãi Cháy khoảng 5 phút đi bộ. Từ đây, du khách cũng có thể tiếp cận khá thuận tiện các địa điểm vui chơi, tham quan tại khu vực Bãi Cháy.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với gia đình có trẻ nhỏ. Thay vì phải dành nhiều thời gian di chuyển giữa khách sạn, bãi biển và các địa điểm vui chơi, cha mẹ có thể xây dựng lịch trình nhẹ nhàng hơn: sáng ăn tại khách sạn, ra biển hoặc đi chơi; trưa trở về nghỉ ngơi; chiều trẻ có thể tiếp tục xuống bể bơi hoặc khu vui chơi.

Làn gió mới trong ẩm thực bản địa và tiêu chuẩn phục vụ

Năm 2026, sau 18 năm hoạt động, Novotel Ha Long Bay được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao theo Quyết định số 91/QĐ-CDLQGVN của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Theo đại diện khách sạn, kết quả này đến từ quá trình đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất cũng như hoàn thiện các tiêu chuẩn dịch vụ dành cho khách lưu trú, khách MICE và khách quốc tế.

Sau đợt nâng cấp, khách sạn có quy mô 224 phòng thuộc 6 hạng phòng. Hệ thống hội họp gồm 5 phòng, trong đó có 2 phòng Grand Ballroom với sức chứa tối đa 300 khách, được trang bị màn hình LED và hệ thống âm thanh phục vụ các sự kiện.

Đáng chú ý hơn với các gia đình là hệ thống tiện ích đã được bổ sung thêm Executive Lounge, khu giải trí Social Hub, khu vui chơi trẻ em, khu vực bể bơi được cải tạo và trạm sạc xe điện.

Kiến trúc tổng thể vẫn giữ tông màu trắng chủ đạo, đồng thời bổ sung các giải pháp cách âm và cải thiện không gian nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Không chỉ nâng cấp khu lưu trú và không gian tổ chức sự kiện, khách sạn cũng điều chỉnh dịch vụ ẩm thực theo hướng khai thác nhiều hơn nguyên liệu địa phương. Thực đơn gồm các bữa buffet hải sản và set trà chiều "Hương Sắc Vịnh Kỳ Quan", trong đó sử dụng hình ảnh Vịnh Hạ Long làm cảm hứng cho cách trình bày món ăn.

Tháng 7/2026, Novotel Ha Long Bay được Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) cấp chứng nhận "Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo".

Việc được công nhận tiêu chuẩn 5 sao vì vậy không đơn thuần là thay đổi về "số sao" trên bảng tên, mà phản ánh quá trình nâng cấp khá toàn diện của một khách sạn đã hiện diện gần hai thập kỷ tại Bãi Cháy.