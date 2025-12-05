TikToker Công chúa hỗn với mẹ chồng ngay trong đám cưới: Bật khóc nói lý do vẫn gây tranh cãi

Đó chính là đám cưới của TikToker Công chúa (tên thật là H’ Yam) và bạn trai ở quê nhà Gia Lai!

Theo đó, một số khoảnh khắc trong đám cưới của nữ TikToker này đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Điều gây tranh luận nhiều nhất là đoạn cô trò chuyện với mẹ chồng trên sân khấu. Cách nói chuyện và biểu cảm của cô khi mẹ chồng trao vàng bị nhiều người cho rằng thiếu tinh tế, thậm chí có phần hỗn, vì gương mặt lộ rõ sự khó chịu và giọng nói khá lớn.

Nữ TikToker bị soi thái độ khó chịu ra mặt với mẹ chồng ngay tại đám cưới. Nguồn:huongcakhia

Nhiều người còn tinh ý nhận ra cảnh cô dâu không chịu buông tay để chú rể dìu bố mẹ lên sân khấu, nắm tay mẹ chồng một cách hờ hững, liên tục hất tóc và thể hiện sự mệt mỏi, khó chịu.

Nhiều khoảnh khắc trong đám cưới của nữ TikToker này gây tranh cãi. Nguồn:huongcakhia

Chưa dừng lại ở đó, khi các đoạn clip lan truyền rộng rãi, nhiều khoảnh khắc khác trong đám cưới của nữ TikToker này xuất hiện khiến cư dân mạng càng thêm khó hiểu về cách cô cư xử với khách mời và bạn bè thân thiết. Biểu cảm chung mà nhiều người nhận xét là có phần cộc cằn, mệt mỏi,…

Thái độ với khách mời cũng gây tranh cãi. Nguồn:huongcakhia

Nhiều người còn nghi ngờ đây là content mà cô nàng cố tình tạo ra, hút view, bởi "lướt 10 clip thì tới 9 clip có cùng thái độ này mà còn trong ngày cưới nữa, không ai lại có thái độ như vậy hoài trong ngày cưới hết á", một cư dân mạng bình luận. Và trước đó, các content của cô gái này trên TikTok cũng gây tranh cãi không kém, đặc biệt là cách nói chuyện, biểu cảm.

Chưa rõ thực hư ra sao, song từ khóa "TikToker Công chúa thái độ với mẹ chồng" đang lọt top tìm kiếm trên TikTok. Thậm chí, nhiều người chưa từng biết, xem cô gái này trước đó đã tràn vào tài khoản MXH cá nhân, để lại bình luận thắc mắc, bày tỏ sự bức xúc về thái độ của cô với mẹ chồng trong ngày vui.

Từ khóa "TikToker Công chúa thái độ với mẹ chồng" đang lọt top tìm kiếm trên TikTok.

"Chả hiểu sao lại như thế, ngày cưới đủ thứ chuyện ai chẳng mệt mà con dâu thái độ với mẹ như vậy là không được á", "Bả có cố tình tạo content không mà sao thấy đám cưới mà thái độ, mặt kiểu mệt rồi nũng nịu rồi mệt mỏi vậy", "Hay làm content kiểu tính cách công chúa, được yêu chiều, dẹo dẹo bấy lâu nay rồi đến ngày cưới cũng không thoát ra được vậy", "Chán hẳn với cái thái độ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Sau nhiều ồn ào, tranh cãi, mới đây TikToker Công chúa và chồng đã lên clip giải thích, phân trần. Cô nàng bật khóc, cho rằng bản thân bị hiểu lầm, không hề có thái độ khó chịu, hay không ưa bất kỳ ai, và mẹ chồng như những gì lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày nay.

Nữ TikToker và chồng lên clip giải thích. Nguồn: congchua.

Chồng nữ TikToker này cũng lên tiếng bênh vực, nói rằng đời thường mối quan hệ mẹ chồng - con dâu rất tốt. Trong ngày cưới, khi mẹ chồng lên sân khấu để treo vàng, do tuổi đã cao nên mắt hơi mờ, trong khi lỗ tai cô dâu lại nhỏ, khiến thao tác trở nên khó khăn. Việc lặp đi lặp lại nhiều lần không thành còn khiến cô dâu bị đau tai.

"Lúc đó nhạc to quá nên mình phải nói to lên 'Có lỗ tai nhưng tại mẹ không thấy được á'. Kiểu mình nói vậy á. Nhưng thật ra trong lòng mình không khó chịu một tí nào. Mẹ chồng nàng dâu rất yêu thương nhau nên mọi người thông cảm, hoan hỉ cho mình lúc đó nha", nữ TikToker giải thích.

Về việc cô dâu không buông tay chú rể hay không đỡ mẹ chồng lên sân khấu, cả hai giải thích rằng do váy cưới quá nặng khiến cô không thể di chuyển linh hoạt. Điều này cũng khiến cô dâu trông mệt mỏi hơn trong ngày vui.

Riêng về đoạn clip bị cho là “thái độ” với khách, người xuất hiện trong video là dì của cô. TikToker Công chúa cho biết lúc đó hai dì cháu chỉ đang trò chuyện bình thường: “Dì khen váy của mình đẹp, nên mình mới đáp lại: ‘Váy đẹp thật nhưng nặng quá dì ơi’. Hơn nữa, lúc đó mình thay váy hơi lâu, sợ mọi người chờ, nên mặt mình mới nhăn nhó, buồn theo. Chứ không hề có thái độ gì với dì cả.”

Cô sụt sùi nước mắt giải thích.

Rồi lúc dì mình cúi xuống chỉnh váy cho mình thì không phải là mình ra lệnh mà là dì mình cúi xuống thấy dẫm phải váy của mình nên dì chỉnh lại váy cho mình".

Còn về vấn đề thái độ với người cầm váy, cách nói nói chuyện như ra lệnh thì cô cũng giải thích đó là em gái ruột và đó là là cách giao tiếp bình thường của cả hai. Mong mọi người thông cảm. "Mình cũng quen rồi nhưng được mọi người góp ý thì mình cũng xin được thay đổi về cách ứng xử".

Tựu chung, nữ TikToker cho biết bản thân bị hiểu lầm, không có chuyện cô kiêu kỳ hay thái độ với mẹ chồng hay bất kỳ ai trong bữa tiệc.

Nhiều ý kiến hoan hỉ song cũng có nhiều cư dân mạng không đồng tình với cách lý giải của cô dâu. Như chuyện liên tục than mệt, thói quen,... Bởi thế, drama này vẫn đang gây tranh cãi không ngớt trên MXH.