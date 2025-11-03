Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một cô gái bị bỏ rơi khi mới hơn 1 tháng tuổi, để lại tại một nhà trọ gần bến xe khách Yên Bái (nay là Lào Cai). 31 năm sau, cô công khai biên bản “Đứa trẻ bị bỏ rơi” lên mạng xã hội, tha thiết mong được gặp mẹ ruột thêm một lần.

Huyền Thương đăng tải clip, chia sẻ tường tận sự việc với mong muốn tìm mẹ ruột.

Clip nêu trên hiện đang thu hút hơn 700 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận, chia sẻ khắp mạng xã hội.

Theo lời kể của cô gái thì vào khoảng 20h ngày 8/11/1994, tại nhà trọ bến xe khách Yên Bái (nay là Lào Cai), phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lúc này, chị Thủy - người phụ trách nhà trọ ở bến xe khách cho biết, vào khoảng 15h30 cùng ngày, có một người phụ nữ trạc 30 tuổi, bế một đứa trẻ chừng hơn 1 tháng tuổi vào thuê phòng. Song, chưa kịp làm thủ tục đăng ký thi người phụ nữ đã bỏ đi, để lại bé gái khoảng hơn 1 tháng tuổi kèm một bịch tã lót, không có thư từ hay tài liệu đi kèm.

Vì không thấy người phụ nữ quay lại nên chị Thủy đã báo Công An.

Chỉ 1 ngày sau đó, đã có một cặp vợ chồng hiếm muộn, làm công chức ở Yên Bái nhận nuôi và đặt tên cô bé là Nguyễn Thị Huyền Thương, với mong muốn con gái sẽ lớn lên trong tình yêu thương đong đầy, được bảo vệ và bao mọc. Đến 18 tuổi, Thương mới biết sự thật. Cô mất nhiều thời gian để đối diện, rồi từ đó mở ra hành trình tìm mẹ.

Cô nói, mình tìm mẹ vì muốn được gặp, muốn có cơ hội tha thứ và muốn một lời giải đáp cho chính tuổi thơ của mình.

Đến nay, đã hơn 1 tháng Huyền Thương đăng tải câu chuyện của bản thân lên mạng xã hội, truyền thông. 1 ngày trước, cô đăng đoạn hội thoại qua điện thoại, trong đó một người phụ nữ nói về mong muốn "không gặp" của mẹ ruột.

Clip với nội dung mẹ ruột muốn từ chối gặp Huyền Thương.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói: "Bác (mẹ ruột Huyền Thương - PV) bảo, thứ nhất là ngày xưa không nuôi dưỡng em mà bỏ đi là bác đã rất dằn vặt. Thứ 2 bây giờ bản bác vẫn phải tự đi làm giúp việc để nuôi bản thân mình, nhà cửa cũng không có, mà phải đối diện với em. Một người đang rất thành đạt và giàu có như thế thì bác rất xấu hổ, chưa thể nào sẵn lòng để... Ý là như vậy. Vì khoảng cách rất lớn, hiểu như thế". Theo đó, mẹ ruột Huyền Thương đang không muốn gặp con vì nỗi dằn vặt năm xưa và khoảng cách ở hiện tại.

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, Huyền Thương bật khóc ngay, cô viết caption: "Trước bỏ rơi con ở bến xe, giờ con đi tìm thì lẩn tránh. Cũng từng chờ 1 vòng tay, 1 lời xin lỗi nhưng chắc thôi vậy...".

Phía dưới bài đăng, nhiều người hỏi han tình hình, đưa ra lời khuyên.

Danh tính cô gái đi tìm mẹ ruột bỏ rơi sau 31 năm gây xôn xao mạng xã hội này cũng khiến nhiều người tò mò. Khi “check info” trên các nền tảng, không ít người bất ngờ vì đây thực ra không phải gương mặt xa lạ, nhất là với cộng đồng yêu thích nội thất và thiết kế nhà cửa.

Đó là Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1994) hay còn được biết đến với cái tên Nana Ng - hiện đang là một nhà tư vấn thiết kế nội thất, có hơn 100 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội TikTok.

Tại đây, Huyền Thương có những nội dung thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem chia sẻ về các kiến thức về nội thất, từ cách chọn ga rèm, đến cách bày trí bên trong nhà,...

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Huyền Thương còn gây chú ý bởi cuộc sống khá giả, hình ảnh chỉnh chu, ngoại hình xinh xắn.

Vào tháng 7/2025 vừa qua, Huyền Thương viral với clip chia sẻ về chuyện chi hơn 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho cún cưng. Sau khi vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, chia sẻ trên Vietnamet, Huyền Thương nói rằng cô không có nhiều tiền để hoang phí, song vì thương Missy (tên chú cún cưng) nên chi tiền mạnh tay.

Cô hiện là nhà thiết kế nội thất.

Cô có cuộc sống khá giả, được bố mẹ nuôi yêu thương, hiện tại công việc phát triển ổn định.

Nguồn: @nariabynana.