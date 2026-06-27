Thời gian gần đây, tài khoản TikTok có tên Cô Au Chill Girl trở thành tâm điểm tranh luận trên MXH. Từ nền tảng Threads đến nhiều hội nhóm bàn luận về người nổi tiếng trên MXH đều nhắc đến Cô Au Chill Girl với nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí chỉ trích với nội dung mà kênh này đang xây dựng.

Theo đó, Cô Au Chill Girl thường đăng tải các đoạn clip review đồ ăn với tinh thần thẳng thắn, không nhận booking quảng cáo. Trong các clip của mình, Cô Au cũng thường cho rằng món ăn ngon sẽ khen, món ăn dở sẽ góp ý rõ ràng để quán có thể cải thiện từ chất lượng đồ ăn tới cách phục vụ.

Tuy nhiên trong một số đoạn clip gần đây, Cô Au Chill Girl vướng tranh cãi với thái độ khi review các món ăn. Nhiều người cho rằng, ngon hay dở là tùy thuộc vào khẩu vị của từng người, thế nhưng cách Cô Au liên tục nhăn mặt, bĩu môi hay dùng nhiều từ ngữ nặng nề để nhận xét món ăn khiến netizen cảm thấy không phù hợp.

Đỉnh điểm drama phải kể đến một đoạn clip Cô Au review tiệm trà sữa giá học sinh sinh viên đang hot trên TikTok. Không ít người tràn vào bình luận góp ý về cách nhận xét, biểu cảm gương mặt của Cô Au cho dù món đồ uống có không hợp khẩu vị.

Hay trong một clip khác, Cô Au chê món khoai mì dằm “ăn ghê” khi vị mặn, ngọt lẫn lộn cũng khiến nhiều người bức xúc. “ Tráng miệng không ra tráng miệng, đồ mặn không ra đồ mặn, ăn ghê không thể chịu được, bết bết xong rồi bứ bứ. Đang ăn ngọt ngọt cắn vào miếng đường, cắn vào miếng hành không liên quan gì đến nhau cả. Tôi không đồng ý. Chê” , Cô Au nói trong clip review món khoai mì dằm.

Ngoài ra, Cô Au liên tục nhấn mạnh chữ “chê”, cho rằng món ăn này “chua chua, nhầy nhầy” mặc cho khách mời bên cạnh khen ngon hay bày tỏ quan điểm cá nhân, giải thích và khen về món ăn này.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xem review cảm giác tiêu cực thật sự. Mình không nói đến việc món ăn ngon hay không mà do cách bạn này biểu cảm, phát ngôn thấy thiếu tôn trọng với món ăn quá”.

- “Chính xác là giọng điệu và thái độ của bạn này khiến mình xem cảm giác rất khó chịu. Món gì cũng chê nhưng theo kiểu ra vẻ ta đây, dùng từ ngữ cũng quá nặng nề so với review đồ ăn”.

- “Ai cũng biết ngon dở tùy khẩu vị nhưng nên nhận xét, góp ý thế nào cho khéo léo, lịch sự hơn. Lúc nào cũng thấy chê ỏng eo, coi mà phát bực”.

- “Đồ ăn, thức uống có món hợp người này nhưng không hợp người khác, thậm chí có người còn không đủ điều kiện để được ăn những món đó. Mà đã là người đi review thì nên có góc nhìn tổng thể và khách quan hơn một chút. Không thích thì cứ nói không hợp khẩu vị của mình, chứ chê bai theo kiểu đó thấy kỳ thật”.

- “Ngày càng mất thiện cảm. Kiến thức về ẩm thực cũng không quá sâu rộng nhưng ngôn từ, cách nói chuyện lại quá trịch thượng. Cái gì không biết, chưa biết thì đừng review, đằng này còn chê một cách thậm tệ”.

Trước hàng loạt những tranh cãi trái chiều từ cư dân mạng, kênh TikTok Cô Au Chill Girl đã chuyển từ chế độ công khai sang chế độ riêng tư. Sau đó, Cô Au đã mở lại kênh nhưng xóa toàn bộ các bài đăng, clip review trước đó và đăng tải một video xin lỗi.

Cụ thể, Cô Au gửi lời xin lỗi vì đã gây ra tổn thương, thất vọng đến nhiều người trong thời gian qua. Song, Cô Au cũng khẳng định bản thân không có ý coi thường, hạ bệ hay phân biệt với ai. Nữ TikToker thừa nhận bản thân đã có những hành xử không đúng và cho biết đây là bài học để bản thân rút kinh nghiệm.

“Đây là một bài học lớn cho mình. Mình xin cám ơn mọi người vì đã giúp mình hiểu ra cái sai của bản thân và học bài học này một cách sâu sắc nhất. Một lần nữa, mình xin lỗi mọi người vì thái độ của mình, lời nói của mình và vì cách hành xử không đúng mực của mình. Mình mong mọi người sẽ thông cảm và tha thứ cho mình, cảm ơn mọi người”, Cô Au nói trong clip.

Phía dưới bài đăng xin lỗi, cộng đồng mạng vẫn để lại nhiều bình luận khác nhau. Người tiếp tục lên án về thái độ, cách làm nội dung của Cô Au nhưng cũng có một số ý kiến bày tỏ sẽ tha thứ, mong TikToker thay đổi và rút kinh nghiệm cho sau này.

Cô Au Chill Girl là một TikToker thường xuyên gây chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội nhờ các video đánh giá đồ ăn, thức uống, với phong cách nhận xét thẳng thắn và có phần khắt khe. Kênh TikTok này hiện tại có khoảng 75k người theo dõi và lên tới 2,4 triệu lượt yêu thích.

Ngoài kênh review đồ ăn, Cô Au cũng được biết đến là người chuyển giới, có một kênh TikTok khác làm về dạng podcast, chia sẻ về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường. Song ngoài những thông tin được chia sẻ trên mạng, Cô Au Chill Girl cũng là người khá kín tiếng, không tiết lộ quá nhiều về đời tư cá nhân, cuộc sống riêng tư của mình.