Tranh cãi cỗ Bát Tràng 2,7 triệu/mâm 6 người bị chê đắt: Người từng ăn nói gì?

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục bàn luận về hình ảnh một mâm cỗ Bát Tràng gồm 10 món với mức giá 2,7 triệu đồng cho 6 người (tương đương 450.000 đồng/suất). Theo chia sẻ của người đăng tải, mâm cỗ gồm: canh măng mực, gà ta luộc, chả tôm nướng, nem chim câu, mực xào su hào, tôm xào thập cẩm, nộm lạc, canh cá lành canh, cơm Tám và xôi vò chè đường.

Tuy nhiên, điều khiến bài viết gây bão tranh luận chính là nhận xét: "nguyên liệu đơn giản, hương vị bình thường, không đầy đặn nhưng giá quá cao". Ngay lập tức, dân mạng chia thành hai phe: một bên cho rằng mức giá như vậy là không tương xứng; bên còn lại khẳng định đây là mức giá hoàn toàn bình thường, thậm chí hợp lý so với chất lượng - đặc biệt khi nhắc đến ẩm thực cỗ truyền thống Hà Nội.

Người từng trực tiếp thưởng thức nói gì?

Trước những tranh cãi này, một số người đã từng ăn cỗ Bát Tràng cũng lên tiếng chia sẻ quan điểm.

Chị An (30 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mình từng ăn cách đây 2 năm, lúc đó giá cũng đã là 2,5 triệu/mâm 6 người. Các món khá tương tự như hình chia sẻ. Cá nhân mình thấy đều ngon, làm cầu kỳ và đúng kiểu cỗ truyền thống Hà Nội. Theo cá nhân mình thì mức giá này là bình thường, nhất là khi có những món khá lạ như canh măng mực hay nem chim câu. Nói chung, mình hài lòng với trải nghiệm đó."

Tương tự, chị Loan (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ góc nhìn của mình: "Mình từng ăn thử để trải nghiệm và thấy ổn, ngon và giá phù hợp. Về việc tranh cãi, mình nghĩ do quan điểm và khẩu vị, ai thấy không hợp có thể đánh giá không xứng đáng. Còn với người muốn thử món lạ hoặc yêu thích phong cách cỗ Hà Nội thì mức giá như vậy là chấp nhận được."

Từ nhiều chia sẻ, có thể thấy mức giá 2,7 triệu đồng cho một mâm cỗ Bát Tràng 6 người ăn không quá bất ngờ. Theo khảo sát, giá các mâm cỗ Bát Tràng đặt sẵn thường dao động từ 1,9 triệu đến 2,7 triệu đồng, tùy cơ sở, tuỳ nghệ nhân.

Thực tế, đây không phải lần đầu cỗ Bát Tràng trở thành chủ đề tranh luận. Nhìn vào các bình luận, dễ dàng nhận thấy sự đối lập rõ rệt:

Một bên thẳng thắn chê: "Không đắt nhưng chẳng ngon", "Được cái tiếng rồi đội giá", "Ăn một lần cho biết chứ không quay lại"…

Một bên lên tiếng bảo vệ: "Không chỉ ngon mà cầu kỳ, tinh tế", "Cỗ này không giống cỗ đặt đại trà", "Là đặc sản Hà Nội chứ không chỉ là bữa cơm"…

Điều đó cho thấy tranh cãi không chỉ nằm ở giá tiền, mà còn đến từ giá trị văn hóa, vị giác, kỳ vọng và trải nghiệm cá nhân...

Cỗ Bát Tràng - Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 13/08/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tri thức nấu cỗ Bát Tràng được vinh danh bên cạnh nghề làm bánh cuốn Thanh Trì và tri thức chế biến, thưởng thức chả cá Lã Vọng.

Theo Bộ đánh giá, những di sản này mang tính đại diện, thể hiện bản sắc văn hóa cộng đồng, tồn tại lâu dài qua nhiều thế hệ và có giá trị phục hồi bền vững. Với người dân Bát Tràng, cỗ không chỉ là món ăn, mà là nghi lễ - văn hóa - tín ngưỡng.

Mâm cỗ phải đủ màu - đủ vị - đủ âm dương - ngũ hành, trình bày đẹp mắt, tinh tế, dùng để thờ cúng tổ tiên, thần linh trước khi thưởng thức. Vì vậy, giá trị nằm ở tri thức, tay nghề, sự tận tâm và ý nghĩa tâm linh, chứ không chỉ đo bằng nguyên liệu hay sự "no - đầy".

Cỗ Bát Tràng với các món đặc sắc

Câu chuyện mâm cỗ Bát Tràng 2,7 triệu đồng có thể còn gây thêm không ít lần tranh cãi nữa. Nhưng suy cho cùng, ẩm thực không chỉ là món ăn - mà còn là giá trị, văn hóa, ký ức và cảm nhận cá nhân. Với người thích trải nghiệm, tò mò văn hóa Hà thành, mức giá ấy là khoản chi cho một hành trình hương vị và tri thức. Với người chú trọng sự "đáng tiền" theo độ đầy đặn, có lẽ sẽ tìm lựa chọn khác phù hợp hơn.