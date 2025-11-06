Mới đây trên mạng xã hội xôn xao chia sẻ nhiều loạt ảnh một cô gái đi từ thiện, tặng quà cho người dân dịp 20/10 ở Hà Giang.

Hành động đẹp, song lại gây tranh cãi vì trang phục. Không chỉ một mà nhiều lần khi đi tặng nhu yếu phẩm cho những gia đình khó khăn, hoa cho các cô, các gì nhân dịp ngày lễ, cô gái này đều chọn mặc quần tập gym.

Cô gái mặc quần tập gym đi từ thiện gây tranh cãi.

Đồ tập gym với chất liệu ôm sát, co giãn và thường để lộ đường nét cơ thể được cho là không phù hợp với không gian công cộng, đặc biệt là khi đi từ thiện thì càng không. Thậm chí, cô gái này còn chọn diện những outfit có màu tiệp màu da hoặc tông sáng nổi như hồng, trắng; thoải mái đi lại khắp nơi như trang phục đời thường.

Bởi thế, sau khi hình ảnh được chia sẻ, mạng xã hội lập tức trở thành “diễn đàn tranh luận”. Nhiều bình luận cho rằng lựa chọn trang phục của cô gái thiếu tinh tế, không phù hợp với bối cảnh đi từ thiện - nơi thường đề cao sự giản dị và tôn trọng người nhận quà.

Quần tập gym vốn có chất liệu co giãn, ôm sát cơ thể, dễ lộ đường nét khi di chuyển; trong không gian cộng đồng hoặc ở vùng nông thôn, kiểu trang phục này càng dễ tạo cảm giác nhạy cảm, lệch tông.

Những hình ảnh đang được chia sẻ rộng khắp trên MXH.

Một số ý kiến bày tỏ rằng, làm việc thiện không bắt buộc phải ăn mặc khuôn mẫu, nhưng nếu chọn trang phục lịch sự hơn thì hình ảnh sẽ trọn vẹn và tránh những hiểu lầm không đáng có. Chính sự chênh lệch giữa hành động đẹp và lựa chọn trang phục “kém phù hợp” đã khiến câu chuyện trở nên gây tranh cãi, tạo ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Không rõ cô gái này có mục đích gì hay chỉ đơn giản là thói quen hoặc "tiện thì mặc", song nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng cô nên tinh tế hơn trong việc lựa chọn trang phục, không nên diện khoe hình thể như thế khi đi từ thiện.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Hết đồ để mặc à hay sao mà mặc cái quần đó đi từ thiện được trời". - "Biết là từ thiện là hành động đẹp nhưng mình cũng phải lựa bộ đồ sao cho đúng hoàn cảnh chứ. Cái đó chỉ đẹp trong phòng tập gym thôi chứ mặc đi ra ngoài như vậy thì quá là phản cảm". - "Trần đời mới thấy kiểu người này. Trước thì thấy mặc quần tập gym đi cafe, siêu thị, đi dạo phố luôn, nay thì mặc cả khi đi từ thiện. Em cũng đến chịu với các chị". - "Ý là đã mặc quần tập gym rồi còn màu sáng, ta nói nó lố hết mức". - "Hoặc là bạn này không được tinh tế, thấy thế là đẹp nên mặc thôi, mọi người đừng toxic quá, nói để bạn rút kinh nghiệm thôi mọi người ơi".

Theo tìm hiểu, cô gái này có tên viết tắt là L., 18 tuổi, sở hữu kênh YouTube với hơn 18 nghìn lượt follower; chuyên chia sẻ về cuộc sống ở Hà Giang. Chuyện mặc quần tập trong phòng tập gym ra đường cũng chẳng phải lần đầu, trên kênh YouTube cá nhân, cô gái này cũng ưu tiên những trang phục như quần tập gym, quần short, chân váy ngắn,...

Không chỉ riêng việc mặc đi từ thiện mà không ít lần chiếc quần tập gym trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội vì được chủ nhân diện đi siêu thị, đón con, cafe, dạo phố,... Bởi, có một thời gian xu hướng sporty-chic (thời trang thể thao) lên ngôi - khi mà trang phục tập gym, pilates hay picklbeall không chỉ giới hạn trong không gian tập luyện mà được các chị em diện như một item thông dụng xuống phố, đặc biệt là ở các nước phương Tây.

Song, không phải kiểu quần áo tập luyện thể thao nào cũng diện đi chơi được, và đi từ thiện hay tham gia các hoạt động cộng đồng khác. Cần chú ý đến chất liệu, kiểu dáng để tránh sự cố ở đám đông. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ ý cũng dễ khiến bạn trở nên mất điểm trong mắt người khác.

Còn bạn, bạn nghĩ sao với trường hợp trên?