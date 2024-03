Theo nguồn tin của phóng viên, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã bắt Tiktok “Tuấn Phò Mã” . Một nguồn tin Công an huyện Yên Phong cho biết, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về việc này. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Công an đang làm việc, khi nào có thông tin về vụ việc sẽ thông tin sau.

Tiktok "Tuấn Phò Mã".

Theo tìm hiểu của phóng viên, Hoàng Đình Tuấn thường được gọi là "Tuấn Phò mã" trước là một tài xế ô tô. Thời gian qua, trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) xuất hiện nhiều clip của nhân vật có biệt danh “Tuấn Phò Mã” hay “Tuấn 36”. Người này chuyên quay các video cách “né” CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của “Tuấn Phò Mã” cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường.

Hiện, kênh Tiktok của “Tuấn Phò Mã” có tới 3,7 triệu lượt thích , và hơn 300 nghìn người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Được biết, tên thật của “Tuấn Phò Mã” quê ở Thanh Hóa.