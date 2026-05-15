Tiểu Vy được "người yêu" thổ lộ tình cảm ngay giữa sự kiện

Chiều 15/5, họp báo ra mắt phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn được diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao đình đám tham dự. Đây cũng là lần đầu tiên dàn cast và ekip chia sẻ với truyền thông và khán giả quá trình tạo nên bộ phim.

Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc như Quốc Trường, Nguyễn Văn Chung, Tiểu Vy thì cái tên Xuân An mang đến làn gió mới mẻ. Trong phim, Xuân An vào vai người yêu của Tiểu Vy. Tại sự kiện, nam diễn viên cho biết đây là lần đầu được hợp tác với nàng hậu, ban đầu khá ngại ngùng như sau đó có "chemistry" khi nào không hay.

Xuân An tiết lộ quá trình làm "người yêu" của Tiểu Vy trong phim

Xuân An chia sẻ: "Lúc đầu gặp Vy ngoài đời rất xinh và cao, và khi đóng chung với Hoa hậu rồi có những tương tác với nhau làm tôi ngại lắm. Dần dần đoàn phim tạo điều kiện cho chúng tôi gần gũi, nói chuyện với nhau thì về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về Vy nhiều hơn, mình cũng thương bạn lúc nào không hay. Nhưng sau khi xong phim tôi nghĩ mình tách biệt được điều đó rồi".

Nghe bạn diễn thổ lộ, Tiểu Vy che miệng cười ngại ngùng. Nàng hậu quay sang hỏi Xuân An tình cảm hiện tại như thế nào thì nam diễn viên trả lời: "Bây giờ vẫn quý Vy, còn cái kia là thương trong phim".

Màn tương tác của Xuân An và Tiểu Vy khiến các đồng nghiệp và những người có mặt ở sự kiện thích thú theo. Qua vài khoảnh khắc nhỏ có thể thấy cách tương tác tự nhiên, gần gũi giữa các diễn viên và tạo hi vọng cho khán giả sẽ có một bộ phim mà nam nữ diễn viên có độ "chemistry" tốt.

Xuân An là gương mặt mới và được trao cơ hội cho dự án lần này

Ốc Mượn Hồn là dự án điện ảnh được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ trong nhiều năm trước khi chính thức ra mắt khán giả. Trước đó, nam đạo diễn từng tạo dấu ấn qua loạt tác phẩm như Chờ Em Đến Ngày Mai, Taxi, Em Tên Gì?, Cuộc Đời Của Yến hay Truyền Thuyết Về Quán Tiên… Những bộ phim này đều nhận về phản hồi tích cực cả về chuyên môn lẫn hiệu ứng khán giả.

Tác phẩm lần này cũng gây chú ý khi quy tụ dàn gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, nổi bật nhất là cặp đôi Quốc Trường - Tiểu Vy. Đây được xem là màn trở lại điện ảnh đáng chú ý của Tiểu Vy sau lần đầu lấn sân diễn xuất với Bộ Tứ Báo Thủ.

Về phía Quốc Trường, nam diễn viên vốn là cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Bên cạnh thành công ở lĩnh vực truyền hình, anh cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Với sức hút và kinh nghiệm diễn xuất của mình, Quốc Trường được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố giúp Ốc Mượn Hồn tạo được sức bật tại phòng vé.

Ngoài hai gương mặt chính, bộ phim còn có sự tham gia của Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Theo ekip, Ốc Mượn Hồn sẽ mang màu sắc tâm lý - giật gân với nhiều lớp nội dung và yếu tố ám ảnh. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 5/6 tới.