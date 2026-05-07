"Met Gala phiên bản Việt" gây bão MXH: Kỳ Duyên, Thiên Ân - Tiểu Vy cùng dàn mỹ nhân tạo khung hình chấn động visual!

Met Gala được xem là sự kiện thời trang danh giá bậc nhất thế giới, nơi quy tụ dàn sao đình đám với những màn lên đồ gây choáng ngợp. Mới đây, mạng xã hội Việt cũng xuất hiện một "khung ảnh Met Gala" gây sốt khi nhiều mỹ nhân nổi tiếng cùng tụ họp với visual sang chảnh, cuốn hút gồm: Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, diễn viên Tam Triều Dâng...

Chỉ với vài giây ngắn ngủi nhưng visual đồng đều cùng thần thái cuốn hút của dàn người đẹp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong đoạn video đang lan truyền, các mỹ nhân diện trang phục tông đen sang trọng. Khi đứng cạnh nhau tại sự kiện, dàn người đẹp đã tạo nên khung hình chấn động visual.

Điểm gây chú ý chính là nhan sắc nổi bật của dàn mỹ nhân khi mỗi người mang một phong cách riêng biệt. Dù đứng chung một khung hình, mỗi người vẫn có sức hút riêng khiến netizen khó rời mắt.

Khung ảnh "Met Gala Việt Nam" gây sốt khi nhiều mỹ nhân nổi tiếng cùng tụ họp với visual sang chảnh. Nguồn: @cusansao

Khoảnh khắc khiến dân tình thích thú vì quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng là Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, diễn viên Phương Anh Đào, diễn viên Tam Triều Dâng.... Ảnh: @cusansao

Tại sự kiện này, Hoa hậu Tiểu Vy đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cư dân mạng. Cụ thể nàng hậu sinh năm 2000 tự tin cầm mic, thoải mái trả lời ứng xử khi nhận được câu hỏi. Hoa hậu chia sẻ: "Khi tôi thấy người phụ nữ mặc voan trên mình, thấy được đường cong mềm mại, uyển chuyển. Tất cả chị em ở đây hôm nay tôi thấy khá sexy nữ tính.

Bản thân tôi hôm nay không mặc voan nhưng tôi nghĩ rằng mình không cần mặc voan cũng vẫn có thể thể hiện được sự nữ tính mềm mại. Cá tính của tôi sẽ thể hiện cho mọi người thấy rằng phụ nữ có thể cá tính mềm mại nhưng vẫn có thể rất mạnh mẽ".

Không chỉ ghi điểm nhờ thần thái rạng rỡ, Hoa hậu Việt Nam 2018 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi cách nói chuyện lưu loát, giữ được sự bình tĩnh khi tương tác trước đông người. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều netizen để lại bình luận tích cực cho màn ứng xử của người đẹp gen Z. Khán giả cho rằng dù câu trả lời chưa quá hoàn hảo nhưng cô đã chú ý tiếp thu và có sự thay đổi rõ trong lần xuất hiện này.

Hoa hậu Tiểu Vy ghi điểm vì câu trả lời mượt mà, tự tin tại sự kiện. Nguồn: Đi soi sao đi

Met Gala tên đầy đủ là Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit, được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 hằng năm. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Costume Art", với quy định trang phục "Fashion Is Art", khuyến khích các ngôi sao khám phá cách cơ thể con người trở thành "tấm toan" cho sáng tạo thời trang.

Dẫn dắt Met Gala năm nay là dàn đồng chủ tịch quyền lực gồm Beyoncé, Nicole Kidman và Venus Williams, phối hợp cùng Anna Wintour - cựu tổng biên tập Vogue Mỹ, người đã gắn bó và định hình sự kiện trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos cũng tham gia với vai trò đồng chủ tịch danh dự, đánh dấu sự kiện mang tính lịch sử với dàn host quyền lực.