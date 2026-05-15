Phía Tóc Tiên lên tiếng tin đồn hẹn hò Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên vừa tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 37 quy tụ hội bạn thân showbiz. Trong tiệc, Tóc Tiên lên đồ gợi cảm, nhún nhảy tưng bừng cùng bạn bè. Thế nhưng mới đây, trên Threads rầm rộ tin đồn về mối quan hệ giữa Tóc Tiên và nam diễn viên Trần Ngọc Vàng. Theo đó, cư dân mạng soi nhiều hint Trần Ngọc Vàng vô cùng thân thiết với Tóc Tiên gần đây, cả hai còn từng ra về chung xe. Song song đó, từ khoá "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bất ngờ xuất hiện trên tìm kiếm.

Trước những đồn đoán đang lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng. Theo đó, đại diện nữ ca sĩ khéo léo phủ nhận nghi vấn tình cảm với Trần Ngọc Vàng, đồng thời cho biết nam diễn viên chỉ là một trong những khách mời tham dự tiệc sinh nhật. Khoảnh khắc gây xôn xao trên MXH thực chất là lúc Trần Ngọc Vàng đã khá say nhưng vẫn cố gắng ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Không dừng lại ở đó, trên Instagram cá nhân, Tóc Tiên còn chia sẻ đây là bữa tiệc sinh nhật độc thân đầu tiên của mình. Động thái này được nhiều người cho là lời phủ nhận gián tiếp trước tin đồn đang có tình yêu mới sau đổ vỡ hôn nhân. Như vậy, những thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò hiện vẫn chỉ xuất phát từ suy đoán của cư dân mạng. Trong khi khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”, người trong cuộc dường như vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Khi Tóc Tiên thông báo ly hôn, cư dân mạng réo tên dàn thí sinh Tân Binh Toàn Năng trong nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ. Không lâu sau đó, Tóc Tiên liền rủ luôn hai học trò là Hồ Đông Quan và LEZII xuất hiện chung trong clip nhảy bắt trend TikTok. Tuy nhiên, điểm khiến dân tình chú ý nhất lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm trên Threads. Cô viết gọn một câu: "TócTin và tin đồn của cô í". Bài đăng ngắn, gọn nhưng đủ khiến những đồn đoán về chuyện tình cảm của Tóc Tiên bị "dập tắt".

Đến tháng 4 vừa qua, cụm từ "Tóc Tiên và bạn trai mới" bất ngờ leo top tìm kiếm, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nhiều nghi vấn tiếp tục được đặt ra xoay quanh chuyện tình cảm của nữ ca sĩ, dù trước đó cô gần như không chia sẻ gì thêm về đời sống riêng tư. Trong khi dân tình còn đang đoán già đoán non thì chính chủ đã nhanh chóng nhập cuộc theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, Tóc Tiên chụp màn hình luôn từ khóa đang viral, rồi quăng thẳng vào broadcast như đang "bóc phốt" netizen. Không dừng lại ở đó, cô còn truy vấn ngược kiểu ai tìm kiếm mà đẩy tôi lên hot search vậy, đính kèm là một bức ảnh filter lầy lội.

Cách đây không lâu, Tóc Tiên còn đăng tải story thể hiện quan điểm của mình mỗi khi vướng tin đồn. Cô đăng lại một bức ảnh có nội dung: "Nếu bạn nghe tin đồn không hay về tôi, hãy tin nó, đừng hỏi lại tôi, để yên cho tôi ngủ". Động thái này cho thấy rõ sự thoải mái và phần nào Tóc Tiên đã “miễn nhiễm” với những lời bàn tán xung quanh.

Tóc Tiên khẳng định vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Touliver sau khi đường ai nấy đi. Tóc Tiên tập trung nhiều hơn cho bản thân. Nữ ca sĩ chuyển sang không gian sống mới, ưu tiên sự riêng tư và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, những dự án âm nhạc và khoảnh khắc đời thường giản dị, hạn chế đề cập đến chuyện cá nhân. Sự thay đổi này được nhiều khán giả nhận xét là trưởng thành, độc lập hơn, khi Tóc Tiên đặt trọng tâm vào sự nghiệp và chất lượng cuộc sống sau biến cố hôn nhân.

