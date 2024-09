Tiểu thư ở penthouse 11 tỷ khoe 1 thứ đẹp “vô địch thiên hạ”

Ngoài camera thường thì những bức ảnh thẻ cũng luôn được cho là nỗi đáng sợ của hội chị em. Bởi không phải ai cũng giữ được nhan sắc lung linh qua chiếc ảnh thẻ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đi chụp ảnh thẻ chính là lúc tự show ra những khuyết điểm trên gương mặt của mình.



Tuy nhiên, vẫn có những mỹ nhân sở hữu visual “bất bại”, chinh phục được camera chụp ảnh thẻ. Mới đây, tiểu thư Hà My - bà xã của Trí Thịt Boà khoe loạt ảnh thẻ mới chụp trên trang cá nhân khiến không ít người phải “thả tim”, trầm trồ vì sự xinh đẹp. Cô nàng cũng chỉ diện áo sơ mi, tóc vén gọn gàng, góc chụp chính diện nhưng lại khiến bao người “điêu đứng” vì nhan sắc không góc chết.

Loạt ảnh thẻ đẹp lung linh của Hà My khiến netizen "thả tim" rần rần

Thậm chí, khi khoe loạt ảnh thẻ này, chính Hà My cũng phải ngỡ ngàng vì đẹp hơn so với tưởng tượng và ngờ vực không biết có phải đã được qua chỉnh sửa hay không. “Ảnh thẻ của tui, không biết các bác thợ có photoshop giúp cho không nữa”, Hà My bày tỏ.

Nhiều người cho rằng, ảnh thẻ hiện đại bây giờ cũng có một số công nghệ làm đẹp hơn so với trước, chứ không để nhan sắc quá mộc mạc. Song vì tính chất của ảnh nên netizen cho hay cũng sẽ chỉ chỉnh sửa nhẹ nhàng, không quá đà. Do đó, vốn dĩ Hà My đã sở hữu visual cực phẩm sẵn nên khi chụp ảnh thẻ cũng xuất sắc không kém.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Nhìn ảnh thẻ của người ta như tiên giáng trần, sao nhìn ảnh thẻ của mình lạ lẫm lắm”.

- “Chắc không photoshop đâu My ơi, có chăng họ chỉ chỉnh sáng chút xíu thôi. Nhan sắc đỉnh nóc quá luôn”.

- “Thích cái nét đẹp của bạn này, đúng chuẩn tiểu thư đài các, xinh nhẹ nhàng”.

- “Mỹ nhân ảnh thẻ của năm! Ảnh thẻ xinh vô địch thiên hạ luôn”.

- “Không camera nào làm khó được Hà My, cam thường của bạn này cũng xuất sắc lắm”.

Những lần lọt ống kính "cam" thường của Hà My

Visual đời thường cũng triệu like

Trước khi chứng minh visual đẹp “đỉnh nóc” qua ảnh thẻ, Hà My cũng từng khiến dân tình mê mẩn với những lần lọt ống kính “cam” thường khi đi dự sự kiện. Nhiều người nhận xét, cô nàng trên ảnh mạng sao thì ngoài đời y hệt như vậy, đẹp phát sáng khiến ai cũng phải chú ý. Mặc dù không ít lần, bà xã Trí Thịt Boà từng vướng tranh cãi về vóc dáng bên ngoài tuy nhiên ai nấy đều cho rằng cô đáng sở hữu vibe chuẩn tiểu thư, sắc vóc đều đạt ngưỡng mà ai cũng muốn hướng đến.

Hà My (SN 1997) được biết đến là một beauty blogger, KOL được nhiều bạn trẻ yêu mến. Cô nàng gây chú ý hơn từ khi công khai chuyện hẹn hò với TikToker Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997). Sau một khoảng thời gian hẹn hò, cặp đôi đã cầu hôn, tổ chức đám hỏi vào tháng 7 vừa qua. Được biết, đám cưới của cả hai sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, từ sau khi cầu hôn, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà, đầu tư một căn penthouse 11 tỷ đồng với nhiều nội thất hiện đại khiến dân tình trầm trồ. Hiện tại, Hà My và Trí Thịt Boà vẫn cùng nhau phát triển công việc sáng tạo nội dung, influencer, trở thành cặp đôi được yêu thích nhất nhì MXH.