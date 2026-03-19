"Tiểu thư hào môn" Harper Beckham lần đầu thú nhận về “những ngày tồi tệ nhất” giữa drama gia đình gây sốc

Sinh ra trong gia đình tài phiệt đình đám bậc nhất thế giới, sống trong nhung lụa và ánh hào quang từ nhỏ, tưởng chừng Harper Beckham sẽ chỉ có một tuổi thơ “màu hồng”. Thế nhưng, cô bé 14 tuổi vừa khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu hé lộ những “ngày tồi tệ nhất” của mình - và đằng sau đó là bóng dáng của những drama gia đình không hề đơn giản.

Trong thông điệp Ngày của Mẹ đầy cảm xúc gửi tới Victoria Beckham, Harper đã chia sẻ một góc rất khác: không phải cuộc sống sang chảnh quen thuộc, mà là những khoảnh khắc yếu lòng, khó khăn mà cô bé từng trải qua.

“Chúc mừng Ngày của Mẹ dành cho người mẹ tuyệt vời nhất… Cảm ơn mẹ vì luôn ở bên con, ủng hộ con và chịu đựng con ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của con", Harper viết.

Lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ để khiến nhiều người chú ý, bởi cụm từ “những ngày tồi tệ nhất” từ một cô bé 14 tuổi sống trong gia đình Beckham rõ ràng không đơn thuần là những cảm xúc vu vơ tuổi teen. Nó khiến công chúng bắt đầu đặt câu hỏi: liệu những sóng gió nội bộ thời gian qua đã ảnh hưởng đến Harper nhiều hơn những gì mọi người thấy?

Thực tế, thời gian gần đây, gia đình Beckham liên tục đứng giữa sóng gió dư luận vì những rạn nứt gia tộc, đặc biệt là mối quan hệ căng thẳng giữa Brooklyn Beckham và phần còn lại của gia đình. Việc anh công khai tuyên bố không muốn hòa giải càng khiến bức tranh gia đình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Giữa những ồn ào đó, Harper - người con út và cũng là người duy nhất vẫn sống cùng bố mẹ - gần như không lên tiếng. Nhưng thông điệp lần này phần nào cho thấy cô bé không hề “đứng ngoài cuộc”. Dù vậy, điểm sáng trong chia sẻ của Harper chính là mối quan hệ cực kỳ gắn bó với mẹ. Chính Victoria được xem là chỗ dựa lớn nhất, giúp cô vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Đáp lại con gái, nhà thiết kế nổi tiếng chỉ đơn giản viết: “Mẹ yêu con Harper” - nhưng đủ để thấy sự kết nối bền chặt giữa hai mẹ con. Bên cạnh đó, Harper cũng đang dần bước ra khỏi cái bóng “công chúa nhà Beckham” để xây dựng con đường riêng. Cô bé được cho là đã đăng ký thương hiệu làm đẹp riêng, cho thấy tham vọng nối nghiệp mẹ trong ngành công nghiệp mỹ phẩm.

Từ một tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích, Harper Beckham đang dần cho thấy cuộc sống của mình không chỉ toàn ánh hào quang. Và đôi khi, chính những “ngày tồi tệ nhất” ấy lại là thứ giúp cô trưởng thành - theo cách rất riêng, giữa một gia đình nổi tiếng nhưng cũng đầy sóng gió.