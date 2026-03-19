Gương mặt gây lú của Triệu Lộ Tư

Trong showbiz Hoa ngữ, Triệu Lộ Tư luôn là cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện không chỉ bởi nhan sắc chuẩn "vibe" bạch nguyệt quang, ngày càng kiều diễm mà còn nhờ thần thái tự tin khiến khán giả khó rời mắt. Mới đây, cô tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao với loạt hình vừa đăng tải. Chỉ với vài khoảnh khắc selfie, trang cá nhân của nữ diễn viên nhanh chóng bùng nổ với loạt lời khen có cánh của người hâm mộ.

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư khoe gương mặt được trang điểm theo style kẹo ngọt Hàn Quốc, tôn lên ngũ quan hài hòa của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bên cạnh dành hết lời khen ngợi cho vẻ đẹp ngày càng ngọt ngào của mỹ nhân họ Triệu thì một bộ phận fan Việt bị bối rối. Nhiều người nhận ra gương mặt Triệu Lộ Tư trong ảnh có nét tương đồng với Uyển Ân - mỹ nhân màn ảnh Việt. Đặc biệt là khi cả 2 cùng có mái tóc màu nâu vàng, làn da trắng, đôi mắt to, sống mũi cao thẳng cùng cách trang điểm tựa nhau.

Nhìn Triệu Lộ Tư...

...mà cứ ngỡ là Uyển Ân

Sự "trùng hợp" giữa hai người đẹp của màn ảnh Hoa Ngữ và màn ảnh Việt lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng còn hài hước nhận xét rằng càng nhìn Triệu Lộ Tư càng lú, bởi từ biểu cảm hay cách nghiêng đầu của người đẹp Cbiz cũng dễ khiến người xem lẫn lộn giữa hai nhan sắc. Tuy vậy, phần lớn ý kiến đều đồng ý rằng, mặc dù có gương mặt khá giống nhau, Triệu Lộ Tư vẫn giữ được thần thái vừa tinh nghịch, trẻ trung vừa quyến rũ. Còn Uyển Ân thì cũng có nét dịu dàng, thanh lịch và đầy cuốn hút riêng biệt.

Một số bình luận của dân tình:

- Hèn gì nhìn Uyển Ân em gái Trấn Thành quen quen, giờ nhìn cái ảnh bên trái biết Uyển Ân giống ai rồi.

- Tui nhìn ra Uyển Ân.

- Hao hao Triệu Lộ Tư thế. (Phản hồi: Thì Triệu Lộ Tư chứ ai)

- Ê ảo giác. Giống Uyển Ân thật sự.

- Không biết có phải do cách trang điểm hay không mà nhìn thoáng qua là tui tưởng em gái Trấn Thành nha.

- Xinh thật sự. Nhưng mà giống cái bạn đóng Nhà Mình Đi Thôi ấy.

Nguồn: IG rooosyzh09