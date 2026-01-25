Bốn nữ diễn viên bị ngăn đóng phim

Theo QQ , dòng phim ngôn tình luôn thu hút khán giả trẻ với đề tài dễ xem, dễ bùng nổ trở thành hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Các ngôi sao nổi danh hiện nay như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Dương Tử... đều là những người có nhiều tác phẩm thuộc dòng phim ngôn tình và được đánh giá có khả năng tạo tương tác tốt với bạn diễn.

Trái ngược với họ, những diễn viên như Triệu Kim Mạch, Lý Thấm, Lý Nhất Đồng, Trần Ngọc Kỳ bị chê diễn xuất khô cứng trong cảnh tình cảm, đóng phim ngôn tình nào là thất bại phim đó.

Một số diễn viên trẻ như Triệu Kim Mạch lại không có khả năng tạo chemistry (tương tác hóa học) với bạn diễn.

Triệu Kim Mạch

Theo QQ , trong ba năm trở lại đây, Triệu Kim Mạch liên tục xuất hiện trong các bộ phim tình cảm như Tôi như ánh dương rực rỡ, Anh đào hổ phách, Tình đầu ngây ngô, Giữa cơn bão tuyết, Độ niên hoa . Thế nhưng, các tác phẩm này đều thất bại vì nữ chính và nam chính bị đánh giá không đẹp đôi.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Triệu Kim Mạch có gương mặt thông minh nhưng không có sức quyến rũ nữ tính và khả năng tạo tương tác ngọt ngào với các bạn diễn nam thấp, đó là lý do cô không nên đóng phim tình cảm.

Không những vậy, khi đóng cảnh hôn, Triệu Kim Mạch không kiểm soát được biểu cảm, khiến người xem cho rằng cô đang bị ép buộc chứ không phải theo tâm trạng nhân vật. Nữ diễn viên sinh năm 2002 còn bị đánh giá vóc dáng trẻ con, gương mặt ngây thơ mặc đồ trưởng thành "giống cô bé mặc trộm đồ của mẹ". Vì vậy, Triệu Kim Mạch bị cho là không nên đóng phim ngôn tình mà cần tập trung vào các dự án không có nhiều cảnh tình cảm.

Triệu Kim Mạch đóng cảnh hôn như bị cưỡng bức.

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ bước đầu được biết tới với vai nữ phụ trong các dự án hot như Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương . Sau đó, cô được nâng cấp lên làm nữ chính Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019. Tuy nhiên, dù được bà chủ Đường Yên hết lòng nâng đỡ, Trần Ngọc Kỳ vẫn không thể bật lên thành sao hạng A do không tạo được sự kết nối với bạn diễn nam.

Thực tế, bạn diễn của Trần Ngọc Kỳ đều là những ngôi sao hàng đầu như Lý Dịch Phong (đóng chung trong Kính song thành ), Vương Hạc Đệ (hợp tác trong hai phim Hôm nay phải cố lên và Phù đồ duyên ), nam thần cổ trang La Vân Hi (đóng cùng trong Nguyệt thượng trọng hỏa ) hay Thành Nghị với phim Phó sơn hải .

Trần Ngọc Kỳ bị chê không biết diễn cảnh tình cảm.

Thế nhưng Trần Ngọc Kỳ bị chê diễn xuất một màu, cứng đơ như tượng gỗ khi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn. Biên kịch Vu Chính coi Trần Ngọc Kỳ là "ca" khó nổi tiếng. Anh mời cô tham gia bộ phim Kim Ngô Bất Cấm với tuyên ngôn: "Nếu cô ấy không bùng nổ thành sao lớn thì chính là thất bại của tôi". Có lẽ, đây là cơ hội hiếm có cuối của Trần Ngọc Kỳ, vì hiện tại cô đã bị đẩy từ vai nữ chính xuống nữ phụ sau khi thất bại liên tiếp.

Lý Thấm

Một "nữ thần băng giá" khác của màn ảnh Hoa ngữ là Lý Thấm. Theo QQ , Lý Thấm diễn xuất khá tốt ở các cảnh cao trào, nhưng lại thiếu duyên khán giả và khó tạo nên một cặp đôi bùng nổ màn ảnh.

Chính vì vậy, dù được đóng chính ngay từ những tác phẩm đầu tay, Lý Thấm ngày càng thụt lùi, ngay cả trong những tác phẩm nổi tiếng như Khánh dư niên , vai trò của Lý Thấm cũng mờ nhạt. Năm 2025, Lý Thấm lên sóng hai tác phẩm Nhất tiếu tùy ca và Bạn thân yêu nhưng vẫn tiếp tục không có thành tích nổi bật.

Lý Thấm danh tiếng sụt giảm vì không có thành tích tốt ở mảng phim ngôn tình.

Hiện tại, nữ diễn viên phải chịu đứng tên thứ hai trong các bộ phim xoay quanh nam chính. "Nữ chính trang trí" là từ để chỉ cho Lý Thấm. Cô chỉ có tác dụng hỗ trợ, tạo thành bạn cặp với nam chính.

Ví dụ trong Vùng biển trong mơ ấy, Truy phong giả , Lý Thấm đều được giới thiệu sau các bạn diễn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Trong khi đó, về tuổi đời và tuổi nghề, cô hơn hai đàn em. Sắp tới, Lý Thấm còn phải đứng sau Vương Hạc Đệ trong danh sách dàn diễn viên phim Cá mặn phi thăng , điều này khiến cô bị chê cười khi người đẹp vốn nổi tiếng hơn đàn em từ rất lâu.

Nhiều ngôi sao như Trần Nghiên Hy dù đóng cặp với bạn diễn kém 17-18 tuổi vẫn đẹp đôi, nhưng Lý Thấm luôn tạo cảm giác xa cách, không chân thành trong cảnh tình cảm.

Lý Nhất Đồng

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2015, trong 10 năm qua, cô tham gia gần 20 bộ phim nhưng vẫn không thể bật lên thành sao hạng A. Lý Nhất Đồng mang biệt danh không mấy vui vẻ là "nữ diễn viên thể hàn nhất Cbiz" để chỉ việc cô có nhiều tài nguyên phim ảnh mạnh nhưng không thể hot, hay "bình chữa cháy Cbiz" vì cô liên tục hợp tác với các tài tử đang rất hot nhưng khi đóng chung với Lý Nhất Đồng thì phim lại thất bại.

Theo QQ , Lý Nhất Đồng từng đóng chính trong phim Cuồng phon g, là tác phẩm hot nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, nhưng cô cũng mờ nhạt, lạc lõng trong phim.

Lý Nhất Đồng bị chê là "bình cứu hỏa Cbiz" vì dù đóng phim cực hot cũng không giúp ích được cô.

Vấn đề lớn của Lý Nhất Đồng là cô có diễn xuất khuôn mẫu, khó tạo cảm xúc cho người xem. Nữ diễn viên tham gia nhiều bộ phim ngôn tình như Thương lan quyết, Thân ái chí ái, Chỉ vì phút giây được gặp em, Yêu tôi đừng nghĩ nhiều, Hạc Lệ Hoa Đình, Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Mị Giả Vô Cương, Anh hùng xạ điêu ... hợp tác với nhiều diễn viên nam điển trai là Lục Nghị, La Tấn, Đặng Luân, Dương Dương, Lý Hiện... nhưng không thể tạo nên câu chuyện tình yêu cuốn hút khán giả.