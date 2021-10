Tiểu Kim Tae Hee công khai xin lỗi các sao nam vì lùm xùm quấy rối tình dục

Trong một chương trình, Heo Yi Jae - người từng được mệnh danh là tiểu Kim Tae Hee gây chú ý khi tiết lộ quá khứ bị sao nam quấy rối.

Theo đó, nữ diễn viên phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất vì bạn diễn nam liên tục có hành động xúc phạm cô tại trường quay. Thậm chí, sao nam này còn la mắng và quấy rối tình dục với cô. "Lý do tôi không thể nhắc đến tên thật của anh ta là vì sợ bị kiện. Khi đó tôi vẫn còn trẻ, chỉ là tân binh trong nghề nên không biết giải quyết chuyện này thế nào. Vậy nên tôi không có chứng cứ gì như video hay file ghi âm" - Heo Yi Jae chia sẻ.

Heo Yi Jae xúc động tiết lộ quá khứ bị sao nam quấy rối.

Nữ diễn viên cho biết sẽ tránh tiếp xúc với truyền thông. Ngoài ra, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã lo lắng, động viên và ủng hộ mình trong thời gian qua: "Xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng khi không đủ dũng cảm để chiến đấu. Đây sẽ là video cuối cùng tôi đề cập đến anh ta. Sau này tôi sẽ quay lại với những nội dung tươi sáng và tích cực hơn".

Heo Yi Jae từng là một diễn viên tiềm năng một thời.

Đáng chú ý nhất là việc Heo Yi Jae đã xin lỗi những sao nam vướng vào lùm xùm của cô: "Hơn nữa, tôi cũng gọi điện xin lỗi đến những diễn viên không liên quan bị gọi tên và mang tiếng oan". Trước đó, không ít diễn viên nam như Oh Ji Ho đã nhận về nhiều chỉ trích vì vướng nghi vấn trong lùm xùm quấy rối.

Vì bị sao nam quấy rối nên cô phải từ bỏ sự nghiệp.

Heo Yi Jae sinh năm 1987, bắt đầu đóng phim từ năm 2003 với vai diễn trong sitcom đình đám Sharp 1 cùng Go Ara, Yoo Ah In, Lee Min Ho, Oh Yeon Seo... Cô đặc biệt vụt sáng với vai diễn nữ thứ trong Goong S (Hoàng Cung 2), có biệt danh là "tiểu Kim Tae Hee". Giữa lúc sự nghiệp đang lên, Heo Yi Jae lại từ bỏ việc đóng phim vì bị một sao nam liên tục quấy rối.