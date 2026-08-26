Tiêu hết tiền của em gái trong heo đất, người chị bịa chuyện bị trộm ở TP.HCM

Ngày 26/8, Công an phường Phú Thuận (TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”.

Trước đó, bà Phan Tú Tr. đến công an phường Phú Thuận trình báo về việc mất trộm tài sản là một con heo đất để trong tủ quần áo. Tại cơ quan công an bà Tr. khai nhận trong con heo đất có số tiền 644 triệu đồng tiền mặt. Số tiền trên do bà Tr. và em gái dành dụm.

Người phụ nữ làm việc với cơ quan công an

Công an phường Phú Thuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tiến hành truy xét, thu thập tài liệu và chứng cứ. Qua công tác đấu tranh bà Tr. khai nhận vào khoảng tháng 3/2025 khi dọn đến nhà trọ trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận, TP.HCM) sinh sống cùng em gái thì có mua con heo đất để bỏ tiền tiết kiệm.

Hai chị em bỏ vào heo đất số tiền 85 triệu đồng tiền mặt. Em gái bà Tr. khi đi làm có dư thì đưa bà Tr. bỏ vào ống heo (mỗi lần đưa ít nhất 2 triệu đồng và nhiều nhất là 12 triệu đồng với nhiều mệnh giá khác nhau 100.000 đồng đến 500.000 đồng).

Do bà Tr. kinh doanh quần áo online bị thua lỗ đã tự ý sử dụng hết số tiền trong heo đất để chi tiêu hàng ngày. Khi em gái cần sử dụng số tiền trên bà Tr. không có để trả lại, sợ em gái giận nên bà Tr. nói bị mất trộm và đến Công an phường Phú Thuận trình báo về việc bị mất trộm.

Xét thấy hành vi của bà Tr. “cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật”, Công an phường Phú Thuận ra quyết định xử phạt bà Tr. về hành vi trên.