7 lý do để bạn không thể “lơ là” thẻ tín dụng

Nhu cầu sử dụng thẻ và tiếp cận những phương thức thanh toán hiện đại, an toàn sẽ là những thói quen mới cần được kích hoạt ngay khi tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Nhưng làm thế nào để tối ưu hóa các lợi ích từ thẻ tín dụng và làm sao để chọn được một chiếc thẻ phù hợp là câu hỏi vừa dễ vừa khó.



Với 7 lý do dưới đây, bạn sẽ tìm được ngay "trợ thủ tài chính" phù hợp cho mình!

1 - Đồng điệu cùng xu hướng "không tiền mặt"

Sở hữu một chiếc thẻ tín dụng là bạn đã tự kích hoạt chế độ hòa nhập vào một xu hướng ngày càng mạnh mẽ mang tên "không tiền mặt". Theo World Bank, ở các quốc gia phát triển có đến 90% người dân sử dụng thẻ tín dụng cho các chi tiêu hàng ngày. Từ lâu, thẻ tín dụng đã là giải pháp "nhẹ tênh" để thoát khỏi sự "cồng kềnh" của chiếc ví chứa đầy tiền mặt, vừa vướng víu lại tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Thế giới đã như thế, khi nào mới đến lượt bạn?

2 - "Không tiếp xúc" đã là phòng dịch hiệu quả

Trong các thuật ngữ liên quan đến thẻ tín dụng, ta bắt gặp từ "contactless", được tạm dịch là "không tiếp xúc". Đây là lý do chuẩn nhất trong mùa dịch để bạn phải mở ngay một chiếc thẻ tín dụng, vì khi thực sự "không tiếp xúc" hay "không chạm" thì đồng nghĩa với việc bạn đang tự bảo vệ mình và cả những người xung quanh tránh các nguy cơ dịch bệnh. Tính năng này đã được bổ sung ở tất cả các thẻ và thẻ tín dụng của ngân hàng Bản Việt, vừa tiện lợi, an toàn, vừa bảo mật tuyệt đối khi chỉ cần chạm hoặc vẫy nhẹ thẻ lên máy POS là thanh toán thành công.

3 - Ngồi tại nhà mua cả thế giới

Một trong những quyền năng không thể thiếu của thẻ tín dụng là giúp bạn tại bất cứ nơi đâu vẫn có thể mua sắm mọi sản phẩm, hàng hóa mình muốn. Với tính năng thanh toán online được trang bị cho tất cả các dòng thẻ tín dụng của Ngân hàng Bản Việt, các tín đồ shopping hoàn toàn có thể an tâm ở nhà mua mọi thứ và thanh toán trong vòng 1 nốt nhạc. Không chỉ tiện lợi và tiết kiệm thời gian, thanh toán online còn hạn chế tiếp xúc không cần thiết, an toàn và bảo mật hơn rất nhiều so với việc thanh toán bằng tiền mặt.

4 - Quản lý chi tiêu siêu hiệu quả

Nếu bạn muốn là "Mr. Control" cho ngân sách nhà mình, thì việc lựa chọn thẻ tín dụng cũng là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh việc dễ dàng tra soát lịch sử tiêu dùng, thẻ tín dụng còn mang đến cho bạn tiện ích miễn lãi suất đến 55 ngày, và trả góp 0% lãi suất cho những món hàng giá trị cao. Việc được phép trả chậm giúp bạn chủ động hơn trong quản lý chi tiêu cũng như thoát khỏi ám ảnh thiếu trước hụt sau mỗi tháng.

5 - Tạo thu nhập ngay cả khi chi tiêu

Việc mua sắm sẽ vui và thoải mái hơn khi bạn được hoàn một phần tiền trên số tiền đã chi ra, thậm chí càng chi nhiều số tiền hoàn lại càng lớn. Đó cũng là một tính năng để thẻ tín dụng trở thành "bạn thân" của đa số người dân trên toàn thế giới. Người ta gọi đó là chức năng "cash back" (hoàn tiền), và một trong những sản phẩm thẻ tín dụng có chức năng nổi bật này chính là thẻ tín dụng Visa Lifestyle Bản Việt, giúp bạn hoàn tiền lên đến 5% nhiều lĩnh vực chi tiêu như ăn uống, y tế, giáo dục, du lịch. Tích tiểu thành đại, số phần trăm hoàn tiền cũng đủ giúp bạn tiếp tục hăng say mua sắm mà không lo về giá.

6 - Sau dịch cùng đi du lịch

Bạn có thể đi du lịch một mình nhưng lại không thể thiếu một chiếc thẻ tín dụng cạnh bên. Nếu là một tín đồ nay đây mai đó, thì thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt là lựa chọn rất tối ưu. Chiếc thẻ này giúp bạn miễn phí chuyển đổi ngoại tệ khi ở nước ngoài. Như thế sau khi dịch bệnh qua đi, chúng ta lại có thể khởi động lại đam mê du lịch của mình mà không lo hết tiền giữa đường. Ngoài ra, thẻ tín dụng JCB Travel còn mang đến hạn mức bảo hiểm du lịch đến 21 tỷ đồng cho chủ thẻ và cả gia đình.

7 - Nhiều ưu đãi giảm giá đến 50%

Từ mua sắm online đến ra cửa hàng chọn lựa, sử dụng thẻ tín dụng để giao dịch bạn có thể được tận hưởng ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đơn cử trong thời gian này, chủ thẻ tín dụng JCB Ngân hàng Bản Việt khi mua sắm tại Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động sẽ được ưu đãi đến 600.000đ, tại Tiki, Shopee được ưu đãi giảm đến 250.000đ, rồi ghé nhà hàng The Pizza Company bạn sẽ được giảm 50%.... Đặc biệt, Bản Việt có dòng thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt mang đến ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Đây là dòng thẻ kết hợp đầu tiên giữa Ngân hàng và 7-Eleven, chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm có một không hai cho những ai yêu thích chuỗi cửa hàng này.

Thẻ tín dụng không chỉ là công cụ chi tiêu trước, trả tiền sau nữa, mà dần trở thành một trợ thủ đắc lực cho người tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt trong thời điểm khó khăn khi dịch bệnh. Còn chần chừ gì mà không chọn cho mình một chiếc thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu và biến nó trở thành người bạn thân thiết ngay hôm nay. Ngân hàng Bản Việt luôn sẵn sàng mang đến những sản phẩm thẻ tín dụng đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của bạn.