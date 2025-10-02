"Tiểu công chúa" Lisa nhà Hồ Ngọc Hà 6 tuổi đã sở hữu thần thái sang chảnh, bị mẹ trêu vì mắc "tính ngôi sao"

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ đoạn hậu trường đi quay quảng cáo cùng con gái Lisa trên trang cá nhân. Dù chỉ mới 6 tuổi, ái nữ nhà nữ ca sĩ và Kim Lý đã khiến người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc đáng yêu cùng thần thái sang chảnh hiếm thấy.

Hậu trường của hai mẹ con Hồ Ngọc Hà và Lisa

Xuất hiện trong hậu trường, Lisa diện trang phục chỉn chu, gương mặt xinh xắn cùng mái tóc dài buông xõa. Cô bé không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài lai Tây dễ thương mà còn ở thần thái "không lẫn vào đâu" – vừa tự tin, vừa có chút kiêu kỳ rất giống mẹ.

Trong buổi quay, Lisa tỏ ra vô cùng hợp tác với Hồ Ngọc Hà. Những biểu cảm tự nhiên, phong thái dạn dĩ trước ống kính khiến nhiều người khen ngợi rằng cô bé thừa hưởng tố chất nghệ sĩ từ cả bố lẫn mẹ.

Dĩ nhiên, cũng có lúc "tiểu công chúa" hơi mè nheo. Hồ Ngọc Hà không ngần ngại trêu con ngay tại chỗ: "Hơi mắc bệnh ngôi sao rồi đấy, mệt ghê". Câu nói hóm hỉnh của nữ ca sĩ khiến hậu trường bật cười, còn Lisa thì ngay lập tức phản bác: "Đâu có ngôi sao ở đây đâu".

Phản ứng nhanh nhẹn, đáng yêu ấy càng làm mọi người thêm thích thú. Nhiều fan còn đùa rằng Lisa "cãi mẹ cũng sang chảnh", đúng chuẩn con gái của nữ hoàng giải trí.

Lisa sinh năm 2019, là con gái song sinh của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Ngay từ khi mới chào đời, cô bé cùng anh trai Leon đã trở thành "nhóc tỳ quyền lực" được cộng đồng mạng quan tâm bậc nhất. Nếu Leon gây chú ý với tính cách lém lỉnh, hài hước, thì Lisa lại nổi bật bởi sự điềm đạm, thần thái tiểu thư.

Ở tuổi lên 6, Lisa ngày càng bộc lộ vẻ đẹp lai Tây cùng phong cách cuốn hút. Không ít người dự đoán, nếu lựa chọn theo con đường nghệ thuật trong tương lai, con gái Hồ Ngọc Hà chắc chắn sẽ là gương mặt sáng giá của showbiz.