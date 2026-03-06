Dương Tử xấu hổ vì Phạm Băng Băng

Hiện tại Dương Tử đang quay bộ phim Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến lấy bối cảnh Thượng Hải thời Dân quốc những năm 1920. Trong đó, cô đóng vai Đổng Trúc Quân một cô gái vốn có xuất thân kỹ nữ nhưng đã vươn lên trở thành một doanh nhân quyền lực.

Tuy nhiên, tạo hình của Dương Tử trong tác phẩm này gây tranh cãi nghiêm trọng. Nhiều khán giả cho rằng các tạo hình trong phim mới của Dương Tử được thiết kế đơn giản thiếu tinh tế, không phù hợp với vóc dáng của Dương Tử, làm lộ nhiều khuyết điểm của nữ diễn viên.

Tạo hình dân quốc của Dương Tử trong phim mới gây tranh cãi

Trang phục cưới của cô bị đánh giá đơn giản

Trong đó, có ý kiến bình luận "dù phim muốn tôn trọng nguyên mẫu, nhưng tạo hình cũng phải phù hợp với người diễn. Diễn viên có đẹp mới tạo nên hứng thú xem cho khán giả".

Mới đây, tạo hình váy cưới và hẹn hò của Dương Tử trong phim bị lộ cũng gây ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Dương Tử không phù hợp để vào vai Đổng Trúc Quân, khi kết hôn bà mới chỉ có 14 tuổi, nhưng Dương Tử hiện tại đã 34.

Bên cạnh đó, người thiết kế cho Dương Tử cũng bị tố đạo nhái trang phục với Phạm Băng Băng khi đóng vai kỹ nữ Kim Triệu Lệ trong phim Kim Đại Ban (2008). Phạm Băng Băng là mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, gương mặt tinh xảo khí chất nóng bỏng quyến rũ rất phù hợp với vai vũ nữ "phong tình vạn chủng".

Dương Tử xấu hổ khi bị so sánh với Phạm Băng Băng

Đường nét sắc sảo, đôi mắt to tròn, miệng chúm chím và làn da trắng luôn là những ưu điểm không thể phủ nhận của Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng đã chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp kiều diễm, thân hình quyến rũ trong những chiếc sườn xám sang trọng, những màn biểu diễn vũ đạo điêu luyện và kiểu tóc bob nữ tính.

So sánh với Phạm Băng Băng, Dương Tử kém hơn về nhan sắc khí chất, vóc dáng cũng không vượt trội như đàn chị. Thậm chí, khán giả còn chê cười chiếc mũ trên đầu cô giống như băng cứu thương. Chính vì lẽ đó mà cư dân mạng Trung Quốc không tiếc lời chê bai Dương Tử cũng như đội thiết kế trang phục của phim Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến .

Phạm Băng Băng vào vai vũ nữ quyến rũ, vừa nhìn đã khiến người khác kinh diễm

Cô được đánh giá hợp với nhân vật Đổng Trúc Quân hơn đàn em Dương Tử

Nhan sắc của Phạm Băng Băng khó ai bì kịp

Trong Hoa Ngọc Lan Nở Người Lại Đến , Dương Tử thể hiện một nhân vật có thật là nữ doanh nhân Đổng Trúc Quân, từ một cô gái thanh lâu đã nỗ lực sáng lập nhà hàng Cẩm Giang Thượng Hải. Nhân vật Đổng Trúc Quân có số phận rất đặc biệt. Do gia cảnh khó khăn, 13 tuổi bà đã bị bán vào thanh lâu học nghệ, nhưng 14 tuổi đã kết hôn với vị Tư lệnh Hạ Chi Thời, rồi cùng chồng sang Nhật Bản để du học.

Sau khi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc thì Đổng Trúc Quân gặp phải nhiều biến cố. Bốn năm sau khi du học, Đổng Trúc Quân và Hạ Chi Thời trở về quê nhà Tứ Xuyên, cô trở thành phu nhân Đô đốc nức tiếng. Nhưng đằng sau sự vinh hiển ấy là vô vàn đắng cay: sự bài xích của gia tộc, những quy củ gò bó, gánh nặng cuộc sống và cả sự lạnh nhạt của chồng,... Đổng Trúc Quân quyết định đưa bốn cô con gái trở lại Thượng Hải, bắt đầu một cuộc đời mới.

Kiểu tóc của Dương Tử khiến cô già dặn, kém sắc hơn

Với sự thông minh và nỗ lực, Đổng Trúc Quân mở nhà hàng món Tứ Xuyên Cẩm Giang và phòng trà Cẩm Giang. Sau đó, cô còn có nhiều đóng góp giúp đỡ ngầm cho các tổ chức cách mạng.