Tiêu chí chọn sơn và top 5 màu sắc phù hợp với phòng ngủ em bé

Các nghiên cứu cho thấy màu sắc có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng tập trung, mức độ sáng tạo và thậm chí cả chất lượng giấc ngủ của trẻ. Vì vậy, khi trang trí phòng ngủ cho con, việc lựa chọn màu sắc phù hợp sẽ giúp tạo ra một không gian an toàn, ấm áp và kích thích sự phát triển của trẻ.

Màu sắc là một trong những nền tảng giúp nuôi dưỡng trí tuệ và cảm xúc của trẻ (Màu tường là màu trắng kem Whispering White mã OW 1001P của Sơn Nippon)

Phòng ngủ hóa không gian sáng tạo với 5 màu sắc lý tưởng

Xanh dương pastel: Màu xanh dương pastel là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ của bé. Màu xanh dương nhẹ nhàng giúp tạo ra một không gian thư giãn, dễ chịu, kích thích giấc ngủ sâu. Các sắc thái như Blue Bliss, Bali Blues hay Icicle là những lựa chọn phù hợp cho việc trang trí phòng ngủ của trẻ.

Vàng nhạt: Màu vàng nhạt là một màu sắc tuyệt vời để kích thích trí não của trẻ. Đây là màu sắc của sự tươi vui, năng động, dễ dàng khơi gợi sự sáng tạo và trí tò mò. Màu vàng nhẹ nhàng như Star Gazing, Early Sunshine và Lemon Zest sẽ giúp kích thích các giác quan của bé, tạo cảm hứng cho các hoạt động vui chơi và học hỏi.

Trắng: Màu trắng luôn mang lại cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và tinh tế. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những bậc phụ huynh muốn tạo ra một không gian nhẹ nhàng. Ngoài ra, màu trắng còn giúp không gian phòng ngủ trở nên rộng rãi hơn, tạo cảm giác thoải mái và thư giãn. Các sắc thái trắng kem như Whispering White, Kaolin White, Pure White, Simply White là những lựa chọn hoàn hảo.

Be hồng: Màu be hồng là một màu sắc lý tưởng cho những bé gái, đặc biệt là khi bé cần một không gian giúp phát triển cảm xúc và nuôi dưỡng tình yêu thương. Màu hồng nhẹ nhàng tạo cảm giác yên bình và giúp bé cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình. Các sắc thái như Pink Touch, Sugar Berry, Strawberry Cream hay Baby là những lựa chọn tuyệt vời cho phòng ngủ của bé.

Xanh lá nhạt: Màu xanh lá nhạt là một lựa chọn tuyệt vời cho những bậc phụ huynh muốn tạo ra một không gian gần gũi với thiên nhiên. Đây là một màu sắc lý tưởng cho những bé năng động và thích khám phá thế giới xung quanh. Các sắc thái như Jasmine Tea, Whispering Pines và Mint Candy sẽ tạo ra một không gian dễ chịu và giúp bé phát triển tư duy một cách tự nhiên.

Spot-less Plus – Lớp sơn nội thất hoàn hảo, bảo vệ trẻ nhỏ từ những điều nhỏ nhất

Bên cạnh việc lựa chọn màu sắc, khi trang trí phòng ngủ cho trẻ, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến chất lượng của sơn. An toàn cho sức khỏe, khả năng dễ lau chùi và tính năng kháng virus, kháng khuẩn là các yếu tố quan trọng cần được ưu tiên khi chọn sơn cho không gian sống của bé.

Trên thị trường hiện nay, sơn nội thất cao cấp Spot-less Plus là một giải pháp sơn hoàn hảo đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Với công nghệ Anti-Stain tiên tiến, sơn Spot-less Plus tạo ra hiệu ứng "giọt nước" giúp các vết bẩn như bút màu, thức ăn hoặc nước trái cây không bám chặt và dễ dàng lau chùi, giữ cho căn phòng của bé luôn sạch sẽ và đẹp như mới. Điều này đặc biệt quan trọng vì trẻ nhỏ luôn có xu hướng nghịch ngợm và dễ làm bẩn không gian xung quanh.

Ngoài khả năng lau chùi dễ dàng, Spot-less Plus còn có tính năng kháng virus và kháng khuẩn vượt trội, giúp bảo vệ sức khỏe của bé, ba mẹ an tâm. Nhờ vào công nghệ I-on bạc, màng sơn Spot-less Plus có thể tiêu diệt tới 99,9% virus và vi khuẩn gây hại, biến không gian phòng ngủ trở thành nơi an toàn cho bé phát triển.

Spot-less Plus hoàn toàn an toàn cho sức khỏe của trẻ nhỏ, không chứa các chất độc hại như thủy ngân hay chì và có hàm lượng VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) rất thấp, đạt chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, ba mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này trong phòng ngủ của trẻ.

Tô sắc yêu thương – Khơi nguồn phát triển

Mọi dấu ấn đầu đời, dù là những khoảnh khắc nhỏ nhất sẽ là hành trang đồng hành cùng bé trong suốt quá trình phát triển và khôn lớn. Trong đó, màu sắc là một trong những nền tảng giúp nuôi dưỡng trí tuệ và cảm xúc của trẻ ngay từ khi sinh ra. Những màu sắc xung quanh bé hôm nay sẽ là những dấu ấn đồng hành cùng bé trong suốt hành trình trưởng thành. Mỗi sắc màu đều có một ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên một không gian an toàn, ấm áp và tràn đầy cảm hứng cho sự phát triển của bé.

Trong hành trình nuôi dưỡng bé yêu, sơn nội thất cao cấp Nippon Spot-less Plus chính là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp bảo vệ, tạo ra không gian an toàn giúp bé học hỏi, sáng tạo và phát triển. Sự đầu tư vào một không gian sống an toàn, sạch sẽ và đầy cảm hứng sẽ là món quà tuyệt vời mà ba mẹ dành tặng cho con yêu của mình!

