Tiết lợn hay thịt bò mới là cao thủ giàu đạm?

Khi thời tiết bước vào mùa lạnh, những món ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng thường được ưu tiên trong bữa cơm gia đình. Thịt bò, thịt cừu hay các món hầm từ thịt đỏ thường được xem là lựa chọn giúp bổ sung năng lượng và chất đạm. Trong khi đó, tiết lợn - nguyên liệu quen thuộc ở nhiều khu chợ Việt - lại ít được chú ý hơn.

Thế nhưng, nếu đặt hai thực phẩm lên bàn cân dinh dưỡng, kết quả có thể khiến nhiều người bất ngờ.

So về lượng đạm, thịt bò chiếm ưu thế

Theo dữ liệu thành phần thực phẩm được công bố trên hệ thống tra cứu Dữ Liệu Pháp Luật, 100g tiết lợn luộc cung cấp khoảng 10,7g protein, trong khi 100g thịt bò lưng nạc tươi có khoảng 23,07g protein.

Như vậy, xét riêng hàm lượng chất đạm trên cùng trọng lượng, thịt bò nạc chứa lượng protein cao hơn gấp đôi tiết lợn luộc. Đây là điểm đáng lưu ý với những người muốn tăng cường protein trong khẩu phần, đặc biệt là người thường xuyên vận động, tập luyện hoặc cần duy trì khối cơ.

Tuy nhiên, không nên vì thế mà xem tiết lợn là thực phẩm kém giá trị. Món ăn này có ưu điểm riêng, đặc biệt ở hàm lượng sắt.

Theo dữ liệu dinh dưỡng nói trên, 100g tiết lợn luộc chứa khoảng 25,9mg sắt. Đây là khoáng chất cần thiết để cơ thể tạo hemoglobin, thành phần giúp hồng cầu vận chuyển oxy. Tiết lợn cũng có lượng chất béo rất thấp, khoảng 0,1g/100g theo bảng dữ liệu.

Nói cách khác, nếu mục tiêu là bổ sung nhiều protein, thịt bò nạc có lợi thế rõ ràng. Còn tiết lợn lại là thực phẩm đáng chú ý về hàm lượng sắt. Hai món có những ưu điểm khác nhau, không thể chỉ dựa vào một chỉ số để kết luận món nào bổ dưỡng hơn toàn diện.

Tiết lợn có thể bổ sung sắt, nhưng không phải cứ ăn nhiều là tốt

Sắt là vi chất quan trọng đối với quá trình tạo máu. Thiếu sắt kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Vì vậy, các thực phẩm có hàm lượng sắt đáng kể có thể góp phần làm phong phú khẩu phần ăn.

Dù vậy, không nên coi tiết lợn là phương pháp điều trị thiếu máu hay thay thế thuốc và tư vấn y tế. Khả năng hấp thu sắt còn phụ thuộc vào dạng sắt, thành phần bữa ăn và tình trạng sức khỏe của từng người.

Từng chia sẻ trên báo VnExpress về giá trị và nguy cơ của các món ăn từ tiết, BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết tiết canh có một lượng nhỏ protein, sắt và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, những lợi ích này không đủ lớn để bù đắp nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng hoặc virus khi ăn tiết sống.

Ý kiến này cũng cho thấy cần phân biệt rõ tiết lợn đã được nấu chín với tiết canh. Hai món không thể đánh đồng về mức độ an toàn thực phẩm.

Cẩn trọng với tiết canh: Ngon miệng nhưng rủi ro không nhỏ

Một sai lầm khá phổ biến là cho rằng tiết canh có thể trở nên an toàn nếu được pha thêm chanh, giấm, rượu hoặc các loại gia vị cay. Trên thực tế, những cách làm này không thể bảo đảm tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và ký sinh trùng có thể tồn tại trong máu sống.

Đáng lo ngại nhất là nguy cơ nhiễm liên cầu lợn. Vi khuẩn Streptococcus suis có thể lây sang người qua việc ăn thực phẩm nhiễm khuẩn chưa được nấu chín hoặc tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang mầm bệnh qua vết thương hở. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não và nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Bộ Y tế từng khuyến cáo người dân không ăn tiết canh lợn, không sử dụng thịt lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân và cần thực hiện nguyên tắc ăn chín, uống sôi. Ngay cả khi lợn trông khỏe mạnh, người tiêu dùng cũng không nên chủ quan về nguy cơ nhiễm khuẩn.

Nếu yêu thích món tiết lợn, lựa chọn an toàn hơn là mua nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh thú y và chế biến chín kỹ. Người trực tiếp sơ chế cũng cần giữ vệ sinh tay, dụng cụ và che kín các vết thương trên da.

Nên chọn tiết lợn hay thịt bò trong bữa ăn?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người. Nếu muốn bổ sung protein với lượng cao hơn trong cùng khẩu phần, thịt bò nạc là lựa chọn có lợi thế. Nếu muốn đa dạng thực phẩm và bổ sung thêm sắt, tiết lợn nấu chín có thể được sử dụng ở mức hợp lý, tùy tình trạng sức khỏe.

Điều quan trọng là không nên chỉ tập trung vào một món ăn để bồi bổ. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng cần kết hợp nhiều nguồn đạm như thịt, cá, trứng, sữa, đậu đỗ, đồng thời bổ sung rau xanh, trái cây và chất xơ.

Vì thế, tiết lợn có thể là nguyên liệu bình dân đáng cân nhắc, nhưng không phải “cao thủ giàu đạm” khi đặt cạnh thịt bò nạc. Và dù chọn món nào, ăn uống đa dạng, chế biến an toàn và phù hợp với nhu cầu cơ thể vẫn là điều quan trọng nhất.