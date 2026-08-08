Tiết lộ tin nhắn cuối cùng của nam ca sĩ 8X vừa được tìm thấy tử vong dưới sông sau 1 ngày mất tích

Chiều 7/8, showbiz Thái Lan đón nhận tin buồn khi cơ quan chức năng thông báo đã tìm thấy thi thể của nam ca sĩ Tae (Thaman Taephan) - thành viên nhóm nhạc Dragon 5 - trên sông Chao Phraya, đoạn cầu Rama 7. Bên trong chiếc balo được tìm thấy ở gần hiện trường của cố nghệ sĩ có chứa 2 viên đá và 1 sợi dây dù.

Trước đó, Tae được thông báo mất liên lạc, không rõ tung tích sau khi rời nhà để đi đạp xe vào lúc 4h sáng 6/8. Bạn gái anh đã báo cảnh sát để được hỗ trợ tìm kiếm. Nửa kia của nam ca sĩ hàng đầu xứ chùa Vàng cho biết Tae luôn mang điện thoại theo bên mình và sẽ trở về nhà sau 5-6 tiếng đạp xe. Tuy nhiên, ở chuyến đi đạp xe vào hôm qua, Tae lại bỏ điện thoại ở nhà.

Ca sĩ Tae nhóm Dragon 5 (Thái Lan) qua đời ở tuổi 46. Ảnh: Thairath.

Anh mất tích và tử vong sau khi đi đạp xe. Ảnh: Thairath.

Sau khi thông tin Tae tử vong dưới sông được xác nhận, Andy Khempimuk - đồng đội của cố nghệ sĩ trong nhóm Dragon 5 - bày tỏ sự bàng hoàng. Anh cho biết 2 ngày trước khi gặp chuyện, Tae vẫn còn vui vẻ nhắn tin vào group công việc chung của nhóm.

Trong khi đó, thành viên Tao Adisorn của Dragon 5 lại cho biết anh đã nhận được 1 tin nhắn có nội dung "Chào anh Tao" và 1 cuộc gọi từ Tae trước khi đối phương đột ngột mất tích rồi qua đời. Tuy nhiên, vào lúc đó, Tao Adisorn không trả lời tin nhắn cũng không nghe máy cuộc gọi của Tae vì đang chuẩn bị cùng gia đình lên máy bay sang Trung Quốc. Theo Tao Adisorn, anh hiện tại vô cùng day dứt, hối hận vì đã phớt lờ Tae. "Lẽ ra tôi nên bắt máy cuộc gọi của Tae. Có lẽ cậu ấy có chuyện gì muốn tâm sự hay nhờ tôi tư vấn chăng. Giờ thì tôi không còn cơ hội lắng nghe cậu ấy nói nữa rồi", Tao Adisorn tự trách bản thân sau sự ra đi đột ngột của đồng đội.

Tao Adisorn đang vô cùng tự trách, ân hận vì đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của Tae trước khi đồng đội ra đi. Ảnh: Thairath.

Nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ 8X vẫn đang được điều tra. Phía gia đình đã khẳng định nam ca sĩ không mắc bệnh tâm lý, và cũng không phát sinh mâu thuẫn với người thân trước khi mất. Bà Dara Taepanth - 79 tuổi, mẹ của Tae - cùng gia đình và bạn gái của anh vô cùng đau buồn, suy sụp khi được đưa đến hiện trường nhận diện thi thể của nam ca sĩ.

Mẹ của nam ca sĩ...

... và các thành viên khác trong gia đình đang vô cùng đau lòng, suy sụp trước sự ra đi của Tae.

1 người bạn của Tae đứng khóc nghẹn bên ngoài hiện trường. Ảnh: Thairath.

Tae (Thaman Taepano), sinh năm 1980. Anh bắt đầu sự nghiệp trong ngành giải trí bằng công việc hậu trường, người mẫu quảng cáo và sau đó là ca sĩ - diễn viên. Thời kỳ hoàng kim sự nghiệp của Tae là với Dragon 5 - ban nhạc nam thần tượng nổi tiếng Thái Lan, ra mắt vào năm 1999, gồm 5 thành viên.

Dragon 5 sở hữu nhiều bản hit đình đám có ảnh hưởng sâu rộng tại Thái Lan trong những năm 2000 như NON-STOP, Stop Deceiving Yourself, You've Got the Wrong Person... Vài năm trở lại đây, khi Dragon 5 ít đi các hoạt động nhóm, Tae chuyển sang làm người dẫn chương trình thiếu nhi trên kênh Channel 3 Family, điều hành kênh YouTube dành cho trẻ em - gia đình có tên VROD, và mở một tiệm cắt tóc nam mang tên VROD The Cut.

Tae và các đồng đội trong nhóm nhạc Dragon 5 từng làm mưa làm gió showbiz Thái Lan những năm 2000. Ảnh: Thairath.

Nguồn: Thairath